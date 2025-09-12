捷克科研創新部次長率團訪成大 交流半導體產學

快訊

中央社／ 台南12日電

捷克科學研究與創新部次長哈利科娃（Jana Havlíková）今天率捷克投資局、捷克多所大學及企業代表等參訪國立成功大學，聚焦半導體研究與產學合作經驗，相互交流。

成大今天發布新聞稿指出，哈利科娃今年是第4度來台，但首次到訪台南，初次訪台是2022年台灣國際半導體展，對台灣半導體產業新穎與創意留下深刻印象，也期待與台灣開展半導體、人才培育與產學合作相關討論。

哈利科娃表示，捷克是歐盟工業化程度最高國家，在智慧製造議題有過許多討論；因相關領域研究人員與各式儀器、基礎設施密不可分，捷克在這方面具有優勢，更擁有逾40座大型研究基礎設施，配備獨特儀器與設備，希望此次交流促進未來研究合作。

成大副校長李永春說，哈利科娃等人到訪主題是半導體產業與產學合作，也是近期成大關注焦點，捷克以科學研究、工業發展、優質高等教育聞名，成大也可學習捷克經驗，展開深度討論，期待未來雙方建立共同研究計畫或產學合作機會等。

成大表示，哈利科娃去年6月與捷克參議院首席副議長德拉霍斯（JiříDrahoš）率領訪團來台，此次偕同捷克投資局、捷克拉貝河畔烏斯季揚．埃萬傑利斯塔．普爾基涅大學（J. E.Purkyně大學）、布拉格查理大學、茲林托馬斯巴塔大學、奧斯特拉瓦技術大學、西波希米亞大學、捷克理工大學及捷克企業代表等參訪成大，汲取台灣半導體人才培育實務經驗。

