國泰產險偕教育部、陽明交大打造校園交通風險地圖專區 守護學子安全

國泰產險12日受邀出席教育部舉辦「四防齊心 校園安心」記者會，於會中與教育部、國立陽明交通大學共同發表「校園交通風險地圖」專區，結合國泰產險損害防阻專業、教育部政策支持提供交通事故數據資料庫與陽明交大學術專業三端公私協力，打造視覺化事故熱點與風險對策即時查詢系統，強化全齡損防教育，落實公平待客目標；此外，國泰產險為本計畫唯一受邀參與金融業，將已耕耘11年「零事故研究所」道安損防技術與經驗大規模擴散運用，只要將學校地址輸入系統，即可即時以地圖型態呈現，並標記出周圍事故熱點，以及提供預防事故發生建議，具體又詳實的「校園交通風險地圖」為校園道安多一道可客製化宣導教材，有效提升學子交通安全風險意識建立。

國泰產險資深副總經理翁翠柳表示，國泰產險始終秉持「追求安全零事故」與「提升風險預防意識」理念，期望透過跨界合作「校園交通風險地圖」專區，與各項不意外系列校園安全活動（包含不意外騎士、不意外學園、不意外自行車），讓全台學校能更便利地掌握並運用交通風險資訊，支持學校教官、師長進行交通安全教育與管理，並提升學生自我防護意識，隨時認知校園周邊交通風險資訊與預防對策，讓每個孩子的通學路更安全。

「校園交通風險地圖」專區具備三大特色，第一，提供視覺化校園周邊交通事故熱點即時查詢與風險對策，只要輸入地址，即可掌握校園周邊500公尺或2公里內的事故熱點，點擊熱點即能掌握「道路情境」與「風險對策」，成為易懂實用的安全指南懶人包，讓師生家長快速了解校園周邊交通風險。第二，專區提供師生訓練教材，結合圖像化資料與預防對策，能靈活應用於學校新生訓練與交通安全課程。最後，導入互動遊戲與回饋機制，將邀請學校教官、學生填寫回饋問卷，並透過虛擬駕駛體驗測驗危險感知力，強化對交通風險認知與預防能力，讓校園交通安全不只是短期宣導，而是持續深化的影響力。

交通部統計顯示，18至24歲青年交通事故率居高不下，機車事故尤其嚴重。國泰產險觀察到此現象，意識到校園周邊交通安全不可忽視，自2017年起推動「精緻版校園交通風險地圖專案」，針對單一特定學校或特定合作對象進行周邊交通事故熱點、對策評估進行調查研究，並結合當地縣市政府警察局、交通工程改善單位現場勘查，最終由國泰產險提出硬體端的工程改善建議、軟體端的用路人防禦駕駛觀念建議，每年製作一張「精緻版校園交通風險地圖」，協助該學校掌握並改善周邊高風險路段；迄今已與14所學校合作，並促成34處校園周邊交通工程改善，守護逾12萬名學子通學安全。

為讓更多學校能快速掌握周邊交通風險，解決往年每年僅能產製一張風險地圖的侷限，國泰產險與教育部、國立陽明交通大學共同合作，打造「校園交通風險地圖」專區，一次產出全台所有學校周邊事故熱點及提供經數據分析後的風險警示與對策。專區建置後將整合至國泰產險「零事故研究所」網站，除了可了解學校周邊交通風險外，也可以吸收其他防禦駕駛或正確用路觀念，幫助全台所有學校師生建立危險感知與交安觀念。

此次國泰產險推出的「校園交通風險地圖」專區，不僅展現產官學合作典範，更呼應教育部「四防齊心（拒毒、打詐、交安、反霸）」政策，未來也將持續聚焦於特定重點學校，產製「精緻版校園交通風險地圖」，透過長期合作逐步協助學校事故改善，持續守護孩子的通學安全，為打造校園零事故環境盡一份心力。 國泰產險資深副總經理翁翠柳（左一）率領損害防阻團隊，將已耕耘11年「零事故研究所」道安損防技術與經驗大規模擴散運用，打造「校園交通風險地圖」專區提供視覺化事故熱點即時查詢與交通風險對策，提升學子交通安全風險意識。圖／國泰產險提供 國泰產險損防團隊於記者會現場實際演練「校園交通風險地圖」專區，只要輸入學校地址，即可掌握校園周邊500公尺或2公里內的事故熱點，點擊熱點即能掌握「道路情境」與「風險對策」，成為易懂實用的安全指南懶人包。圖／國泰產險提供

