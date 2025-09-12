大學社會實踐展257成果 鄭英耀籲入社區發揮力量

大學社會責任實踐（USR）博覽會今、明2天在台北花博公園登場，共展出257個團隊成果。教育部長鄭英耀呼籲大學走入每一個社區發揮能量，並把台灣的經驗分享到國際。

USR計畫鼓勵大學師生回應在地需求，今年以「大學共繫，韌性創新」，在台北花博公園爭艷館展出121所大專、257個計畫團隊成果，現場還有許多互動展示，包括點亮台灣互動地圖、創意拍貼等。

鄭英耀致詞時，肯定大專推動USR的努力，許多學校不只有一個團隊。他並提到有多件計畫已跨足國際，和不同國家、不同城市的師生、居民互動，不僅把台灣的經驗分享出去，也引進國際的力量，讓台灣大專USR的量能被世界看到。

博覽會中展現各校的多元成果，例如大葉大學的「大村共創：健康福祉設計融合計畫」，由設計系副主任賴建源帶領，聚焦高齡福祉、農廢再生與社區共融，透過設計思維實踐跨域應用，展現大學生如何以創意與地方永續連結。

台北科技大學以「泥好共好」為主題，涵蓋陶瓷文資保存與技法傳承、永續材料開發與廢料再利用等面向。計畫主持人王怡惠表示，鶯歌陶藝師傅呈高齡化，團隊期盼透過田野調查與技術紀錄，出版影片與書籍，逐步建立台灣陶瓷工藝知識資料庫。

南開科技大學推動「生命故事繪本」，讓學生和長者一起回憶過往的生命故事。長期照顧與管理系副教授陳欣蘭說，長者分享就是一種自我覺察的過程，許多人講到淚流滿面；對年輕學生來說，也可以學到人生經驗和哲學，進而推動「世代共榮」。

華梵大學的USR計畫挖掘石碇地區的茶葉歷史脈絡，並共同開發茶品牌與文化體驗活動。計畫主持人蕭百興、助理陳維揚分享，過去的茶路從台北盆地經由淡蘭古道，從溪谷一路爬到稜線，在不同的時間可以看到朝陽、霞光等不同的光線，因此他們將品牌命名為「追光茶」，並藉此塑造石碇的旅遊特色。

暨南大學的「水沙連區域產業永續發展計畫」，結合當地的咖啡產業、餐飲。計畫主持人鄭健雄提到，團隊和日本合作密切，除了學習地方創生經驗，由於台灣咖啡早期是由日本人引進，日本團隊也曾來台舉辦尋根之旅，交流自然農法技巧等。泰國因處於熱帶、亞熱帶之間，與台灣相近，在咖啡產業上也有許多可互相借鏡的地方。

