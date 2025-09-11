「怎麼選課才不踩雷？」大學選課超焦慮 學長姐給建議

9月開學季，校園裡最熱的話題不是社團迎新，而是「要怎麼選課才不踩雷？」。不少大一新生一頭霧水，看不懂選課系統，也擔心誤踩「必修地雷」，更有高年級同學為了輔系、雙主修或畢業學分焦頭爛額，讓「選課焦慮」幾乎成為開學必備的共同心情。

就有大一新生在社群平台上發文詢問「請問有人開學緊張的嗎？」，原PO表示自己不知道為什麼緊張，也不知道在緊張什麼？「可能是怕自我介紹或是分組報告、上台講話之類的」，發文釣出不少同樣有開學焦慮的學長姐回應「雖然已經大四了，每次放假完開學還是都會緊張」、「大四緊張+1，選課緊張、老師上課風格緊張、分組緊張、口頭報告緊張，好像每年9月都要焦慮一次」。

根據1111人力銀行TUN大學網觀察，每到新學期前後，課程評價查詢量明顯增加。以今年的數據來看，開學前一個月，平台課程評價查詢量就成長近三成。學生最關心的評價面向仍以「給分甜不甜」、「老師嚴不嚴」、「學分含金量」為主，許多新生更直言「有學長姐的回饋，才敢安心選課」。

像是台灣師範大學學生在平台上分享通識課「鑑識科學概論」，表示非常適合想要衝高GPA的同學修，「考試老師會給題庫，期中考及期末考有看題庫就可以拿高分，大概五分鐘就考完了」；台灣海洋大學資訊工程學系的選修課「產學巡禮導論」也獲得高度評價，「這堂課算是給新生的迎新大禮包，要注意一開始的課表上不會有，要自己加選。內容就是每周都會有不同人來演講，可能是學長姐或系上老師（可以趁此觀察老師，做為之後選課的依據）。分數全靠心得，你只要寫得夠多，分數99up」。

截至目前為止，TUN大學網上已累積超過5萬2922筆課程評價，光是開學一周內已經快速累積近千篇嶄新選課文、涵蓋全國大專院校，幫助學弟妹避雷歐趴。1111人力銀行發言人曾仲葳表示，學生最怕的是踩到冷門又難過的地雷課程，而最渴望的是學長姐的真實建議。透過平台的即時回饋，不但能幫助學弟妹避開「低甜度課程」，更能協助有志於跨領域的學生，提早規劃適合自己的修課路徑。

