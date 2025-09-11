快訊

Lulu和陳漢典宣布結婚！吳宗憲200萬紅包準備好 曝兩人婚宴時間

小心白買！台女赴日掃「超夯電器」機場全被丟 官方明文禁帶登機、託運

買新機怕摔到！犀牛盾推全新iPhone 17系列手機殼 意外手滑也安心

海大附中輪機科校友獲技能競賽國手資格 明年征戰上海

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
潘柏丞自就讀海大附中高一時就投入技能競賽訓練，希望能在世界舞台展現實力，為台灣爭光。圖／海大附中提供
潘柏丞自就讀海大附中高一時就投入技能競賽訓練，希望能在世界舞台展現實力，為台灣爭光。圖／海大附中提供

國立台灣海洋大學輪機系二年級學生潘柏丞，日前於「第3屆亞洲技能競賽暨第48屆國際技能競賽」第二階段國手選拔中脫穎而出，榮獲「工業機械」職類正取國手資格，是全國海事學校首位國手，預計於2026年9月代表台灣赴中國上海參加國際技能競賽。海大附中表示，工業機械職類的訓練內容嚴格，其優異表現來自持續不懈的努力，以及老師的用心栽培。

潘柏丞自就讀海大附中高一時就投入技能競賽訓練，希望能在世界舞台展現實力，為台灣爭光。其指導老師林子堯指出，潘柏丞自律嚴謹、毅力過人，課餘與假日幾乎全年無休，都在工場精進技藝。

海大附中校長洪進源表示，潘柏丞的優異表現，來自林子堯長期用心栽培，以及學生自身持續不懈的努力。從分區賽、第一階段選拔到第二階段國手決選，他都以穩健紮實的技術脫穎而出。海洋大學、海大附中、家長會、校友會及文教教育基金會未來將攜手合作，提供最堅強的支援，共同協助他備戰國際舞台。

潘柏丞回憶，當初選擇就讀海大附中輪機科，是為了學習一技之長，奠定職涯基礎。高一時經林子堯發掘，進入選手培訓行列，每日投入逾十小時密集訓練，初次參賽即嶄露頭角，展現非凡潛力。

海大附中指出，工業機械職類的訓練內容極為嚴格，除需熟練車床、銑床等加工技術，亦涵蓋機械裝配、氣壓與液壓系統應用、自動化控制等多元技能，每一環節皆須符合產業實務標準，並於限時內完成高精度作業。

潘柏丞坦言，訓練過程中難免遭遇挫折，但他學會適時調整心態，堅持向前，是突破瓶頸的關鍵。進入決選的選手技術實力相當，真正的勝負往往取決於心理素質、節奏掌握與臨場穩定性。

面對即將來臨的國際賽事挑戰，潘柏丞表示，將持續配合勞動力發展署北基宜花金馬分署及學校安排的訓練計畫，全力備戰、精益求精，爭取最佳成績。他也期許自己未來成為一位兼具實戰力與專業深度的工程師，將所學技術回饋社會，實踐職人精神。

海大 舞台

延伸閱讀

上海—阿根廷 東航開闢全球最長航線

麗嬰房出清上海轉投資股權

NBA／詹姆斯並未為人民日報撰文 美媒：只是受訪而已

Saturnday暢遊上海寵粉 膽戰心驚最怕一件事

相關新聞

續辦公費醫師計畫 醫學生聯合會批政策反覆

衛福部「重點科別培育公費醫師制度計畫」將續辦，衛福部長石崇良強調，續辦理由為挹注偏鄉醫療及科技發展需工程、生化領域人才。...

「怎麼選課才不踩雷？」大學選課超焦慮 學長姐給建議

9月開學季，校園裡最熱的話題不是社團迎新，而是「要怎麼選課才不踩雷？」。不少大一新生一頭霧水，看不懂選課系統，也擔心誤踩...

牆壁發霉、家具生鏽還有神祕怪客傳說 政大宿舍被酸像恐怖片片場

開學季將到，不少大學生搬進學校宿舍，其中國立政治大學的宿舍引起網路討論。近日在社群上，有在校生分享宿舍現況，形容環境破舊到像「都市叢林求生體驗營」，牆壁滿是霉斑、鐵櫃生鏽宛如恐怖片片場...

海大附中輪機科校友獲技能競賽國手資格 明年征戰上海

國立台灣海洋大學輪機系二年級學生潘柏丞，日前於「第3屆亞洲技能競賽暨第48屆國際技能競賽」第二階段國手選拔中脫穎而出，榮...

中央大學研究 企業生態足跡愈高、資安風險愈低

國立中央大學財務金融學系教授王志瑋團隊近期在國際期刊《能源經濟學》（Energy Economics）發表研究，發現企業...

亞大量子AI研究中心揭牌 中研院士王康隆任榮譽主任

量子電腦被視為「下一個顛覆性科技」。亞洲大學新成立的「量子ＡＩ研究中心」昨揭牌，由中研院士、知名量子科學專家王康隆獲邀擔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。