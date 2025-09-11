海大附中輪機科校友獲技能競賽國手資格 明年征戰上海

國立台灣海洋大學輪機系二年級學生潘柏丞，日前於「第3屆亞洲技能競賽暨第48屆國際技能競賽」第二階段國手選拔中脫穎而出，榮獲「工業機械」職類正取國手資格，是全國海事學校首位國手，預計於2026年9月代表台灣赴中國上海參加國際技能競賽。海大附中表示，工業機械職類的訓練內容嚴格，其優異表現來自持續不懈的努力，以及老師的用心栽培。

潘柏丞自就讀海大附中高一時就投入技能競賽訓練，希望能在世界舞台展現實力，為台灣爭光。其指導老師林子堯指出，潘柏丞自律嚴謹、毅力過人，課餘與假日幾乎全年無休，都在工場精進技藝。

海大附中校長洪進源表示，潘柏丞的優異表現，來自林子堯長期用心栽培，以及學生自身持續不懈的努力。從分區賽、第一階段選拔到第二階段國手決選，他都以穩健紮實的技術脫穎而出。海洋大學、海大附中、家長會、校友會及文教教育基金會未來將攜手合作，提供最堅強的支援，共同協助他備戰國際舞台。

潘柏丞回憶，當初選擇就讀海大附中輪機科，是為了學習一技之長，奠定職涯基礎。高一時經林子堯發掘，進入選手培訓行列，每日投入逾十小時密集訓練，初次參賽即嶄露頭角，展現非凡潛力。

海大附中指出，工業機械職類的訓練內容極為嚴格，除需熟練車床、銑床等加工技術，亦涵蓋機械裝配、氣壓與液壓系統應用、自動化控制等多元技能，每一環節皆須符合產業實務標準，並於限時內完成高精度作業。

潘柏丞坦言，訓練過程中難免遭遇挫折，但他學會適時調整心態，堅持向前，是突破瓶頸的關鍵。進入決選的選手技術實力相當，真正的勝負往往取決於心理素質、節奏掌握與臨場穩定性。

面對即將來臨的國際賽事挑戰，潘柏丞表示，將持續配合勞動力發展署北基宜花金馬分署及學校安排的訓練計畫，全力備戰、精益求精，爭取最佳成績。他也期許自己未來成為一位兼具實戰力與專業深度的工程師，將所學技術回饋社會，實踐職人精神。

