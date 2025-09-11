快訊

921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅

追外國YTR不怕聽不懂！YouTube將開放AI配音 不用字幕也能看懂影片

峇里島暴雨釀9死！洪水淹城百人避難 一票台旅客哀號：飛機趕不上

中央大學研究 企業生態足跡愈高、資安風險愈低

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
中央大學財金系教授王志瑋（右）團隊最近發表於Energy Economics國際期刊研究顯示，企業生態足跡愈高，資安風險反而愈低。圖／中大提供
中央大學財金系教授王志瑋（右）團隊最近發表於Energy Economics國際期刊研究顯示，企業生態足跡愈高，資安風險反而愈低。圖／中大提供

國立中央大學財務金融學系教授王志瑋團隊近期在國際期刊《能源經濟學》（Energy Economics）發表研究，發現企業的生態足跡（Ecological Footprint, EF）愈高，其資安風險（Cybersecurity Risk）反而愈低，建議企業應將環境策略與數位安全納入風險管理架構，推動整合式規畫與跨部門合作。

王志瑋與研究團隊提出創新投入、現金持有等兩項機制，他表示，生態足跡較高的企業往往面臨更嚴格的環境規範，因而更積極投入研發，包括綠色技術與數位基礎建設，有助於提升資安能力；同時，這些企業傾向保留更多現金，以因應政策不確定性與潛在的法規風險，進而擁有更充足的資源投資於資安防護。

該研究以美國2007年至2018年間的上市公司為對象，透過公司年報「風險因素」揭露，辨識資安風險程度。團隊先確認哪些公司曾遭受駭客攻擊，再以比對方式檢測其他公司是否出現相似的高風險描述。結果顯示，企業的生態足跡與資安風險間呈顯著負向關係。

研究團隊也表示，在氣候變遷與永續發展成為產業核心議題的同時，資安問題也日益嚴峻，美國企業每年因網路攻擊造成的損失高達數十億美元，對製造業的衝擊尤為嚴重，甚至已上升至國家安全層次。

王志瑋說，企業若要減緩環境破壞，就必須同時正視數位安全挑戰，才能避免「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的風險管理模式。研究不僅在理論與實證上揭示永續與資安間的互補關係，也為企業管理與政策制定提供啟示。企業應整合環境策略與數位安全，透過跨部門合作提升整體韌性；政府則可透過獎勵制度，支持同時兼顧環境與資安的企業，共同推動國家永續發展與資安韌性的雙重目標。

資安 風險 團隊

延伸閱讀

韌性特別預算明拍板 國安聚焦添購反恐設備、增建巡防艇應對灰色侵擾

強化經濟4韌性 賴盼銀行勿雨天收傘

台灣之光！警政署副署長廖美鈴獲國際女警協會「領導統御獎」殊榮

115年全大運史無前例北極引燃聖火 傳達無懼永續創新精神

相關新聞

續辦公費醫師計畫 醫學生聯合會批政策反覆

衛福部「重點科別培育公費醫師制度計畫」將續辦，衛福部長石崇良強調，續辦理由為挹注偏鄉醫療及科技發展需工程、生化領域人才。...

牆壁發霉、家具生鏽還有神祕怪客傳說 政大宿舍被酸像恐怖片片場

開學季將到，不少大學生搬進學校宿舍，其中國立政治大學的宿舍引起網路討論。近日在社群上，有在校生分享宿舍現況，形容環境破舊到像「都市叢林求生體驗營」，牆壁滿是霉斑、鐵櫃生鏽宛如恐怖片片場...

海大附中輪機科校友獲技能競賽國手資格 明年征戰上海

國立台灣海洋大學輪機系二年級學生潘柏丞，日前於「第3屆亞洲技能競賽暨第48屆國際技能競賽」第二階段國手選拔中脫穎而出，榮...

中央大學研究 企業生態足跡愈高、資安風險愈低

國立中央大學財務金融學系教授王志瑋團隊近期在國際期刊《能源經濟學》（Energy Economics）發表研究，發現企業...

亞大量子AI研究中心揭牌 中研院士王康隆任榮譽主任

量子電腦被視為「下一個顛覆性科技」。亞洲大學新成立的「量子ＡＩ研究中心」昨揭牌，由中研院士、知名量子科學專家王康隆獲邀擔...

亞大「量子AI研究中心」揭牌 中研院士王康隆任榮譽主任

量子電腦被視為「下一個顛覆性科技」，亞洲大學今替新成立的「量子AI研究中心」揭牌，並邀請中央研究院院士、知名量子科學專家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。