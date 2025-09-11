中央大學研究 企業生態足跡愈高、資安風險愈低

國立中央大學財務金融學系教授王志瑋團隊近期在國際期刊《能源經濟學》（Energy Economics）發表研究，發現企業的生態足跡（Ecological Footprint, EF）愈高，其資安風險（Cybersecurity Risk）反而愈低，建議企業應將環境策略與數位安全納入風險管理架構，推動整合式規畫與跨部門合作。

王志瑋與研究團隊提出創新投入、現金持有等兩項機制，他表示，生態足跡較高的企業往往面臨更嚴格的環境規範，因而更積極投入研發，包括綠色技術與數位基礎建設，有助於提升資安能力；同時，這些企業傾向保留更多現金，以因應政策不確定性與潛在的法規風險，進而擁有更充足的資源投資於資安防護。

該研究以美國2007年至2018年間的上市公司為對象，透過公司年報「風險因素」揭露，辨識資安風險程度。團隊先確認哪些公司曾遭受駭客攻擊，再以比對方式檢測其他公司是否出現相似的高風險描述。結果顯示，企業的生態足跡與資安風險間呈顯著負向關係。

研究團隊也表示，在氣候變遷與永續發展成為產業核心議題的同時，資安問題也日益嚴峻，美國企業每年因網路攻擊造成的損失高達數十億美元，對製造業的衝擊尤為嚴重，甚至已上升至國家安全層次。

王志瑋說，企業若要減緩環境破壞，就必須同時正視數位安全挑戰，才能避免「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的風險管理模式。研究不僅在理論與實證上揭示永續與資安間的互補關係，也為企業管理與政策制定提供啟示。企業應整合環境策略與數位安全，透過跨部門合作提升整體韌性；政府則可透過獎勵制度，支持同時兼顧環境與資安的企業，共同推動國家永續發展與資安韌性的雙重目標。

