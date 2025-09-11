快訊

續辦公費醫師計畫 醫學生聯合會批政策反覆

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
圖為醫生示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片
衛福部「重點科別培育公費醫師制度計畫」將續辦，衛福部長石崇良強調，續辦理由為挹注偏鄉醫療及科技發展需工程、生化領域人才。社團法人台灣醫學生聯合會表示，政策反覆將教育政策包裝為醫療人力方案；誤導數據，以混淆數據掩飾政策漏洞；公費計畫恐壓縮改善偏鄉醫療環境資金經費。

台灣醫學生聯合會說，因衛福部多次表示「重點科別培育公費醫師制度計畫尚已符合招收公費醫學生人數階段性目標，目前亦未針對無續辦規畫。」

然衛福部近日卻突然宣布啟動原並無規畫「第三期公費醫師培育計畫」，此舉顯然為延續上述三所學士後醫學系存續。更甚者，與前期計畫相比，本次名額配置不僅刪減部分辦學成果優良、符合 TMAC 評鑑之醫學系公費生名額，反而增加3所尚未通過 TMAC 評鑑學士後醫學系名額，形同以醫療人力政策為教育部延續特定政策目的背書，意圖明顯。

對於衛福部長石崇良表示，「檢視過去公費醫學生成效顯著，部立醫院及偏遠地區醫院醫師約6成為公費生，其中金門醫院高達9成3、澎湖醫院亦達7成；若無公費生，離島偏鄉將嚴重缺乏醫師。」

台灣醫學生聯合會說，上述說法實屬避重就輕。第一期重點科別公費生方才投入偏鄉服務未滿半年，部長卻將早期「原住民族及離島地區醫事人員養成計畫」及更早期制度之成果歸因於近期公費生，混淆視聽，實難服眾。

更令人憂慮者，台灣醫學生聯合會表示，衛福部原先已規畫透過提高偏鄉醫師待遇、離島加給等措施以改善偏鄉醫療環境，今卻在半年內「髮夾彎」重啟第三期公費生計畫，恐將致原應投入改善醫療環境經費遭壓縮，而挪用於培養更多短期替補之人力。若偏鄉醫療環境未獲實質改善，新進公費生將被投置於惡劣條件中，將無法解決長期人力不足問題，此舉不啻為將沉重責任轉嫁於未來學子，極不合理。

台灣醫學生聯合會嚴正表達，政府若真欲解決深層偏鄉醫療環境，應進行完整且嚴謹評估，以確認「公費生制度」是否為真正可行解方；而非為延續特定教育政策或迎合根本結構問題而草率推動。衛生福利部不應淪為他部政策附庸，更不應犧牲醫學生及公共醫療利益作為代價。該會不排除採取進一步更加激烈行動。

