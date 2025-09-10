亞大「量子AI研究中心」揭牌 中研院士王康隆任榮譽主任

量子電腦被視為「下一個顛覆性科技」，亞洲大學今替新成立的「量子AI研究中心」揭牌，並邀請中央研究院院士、知名量子科學專家王康隆擔任榮譽主任。亞大校長蔡進發說，王康隆國際影響力深厚，亞大借重他，結合亞大在人工智慧的研發基礎上，打造創新的「AI智慧醫療量子平台」，培育國際量子AI人才。

王康隆說，蔡進發校長非常有遠見，將AI、量子導入醫療。量子電腦就像學生共同交換資訊、討論，平行處理、快速解答，還能打敗老師。受邀出席的群聯電子創辦人暨執行長潘健成也表示，肯定亞大成立量子AI研究中心，展現前瞻布局思維。

蔡進發說，新成立的研究中心將聚焦量子演算法設計、量子機器學習、資安與加密應用，並拓展至智慧醫療與金融，希望成為國際量子AI領域的先行者。輝達創辦人黃仁勳日前在巴黎VivaTech大會宣布推動量子與AI融合，與亞大的發展方向高度契合。

亞大量子AI中心主任、資工系講座教授黃光彩說，量子AI猶如「量子顯微鏡」，有望在阿茲海默症、憂鬱症及癌症早期診斷上帶來突破。

亞大創辦人蔡長海說，「量子AI研究中心」與「精準健康研究中心」、「智慧設計與永續製造中心」是亞大未來發展重點。亞大將開設量子計算課程，協助台灣醫療產業加速邁向AI與量子世代，發揮「Taiwan Can Help」的國際影響力。

