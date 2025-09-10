快訊

「永遠的阿公」林義雄辭世！曾獲終身貢獻獎 享耆壽90歲

網紅要如何課稅？ 財政部賦稅署公布「2關鍵重點」

最新進度曝光！柯文哲交保抗告狀 台北地院確定明天「整卷」送高等法院

成大首次參加國際半導體展 12吋碳化矽晶圓亮相

中央社／ 台北10日電

成大半導體學院首次參加SEMICON Taiwan國際半導體展，最受矚目的是12吋碳化矽晶圓，象徵台灣次世代半導體材料的重要里程碑，另外還有可提升訓練效率的元宇宙虛擬實驗室。

成功大學今天發布新聞稿指出，SEMICON Taiwan2025國際半導體展今天在台北南港展覽館登場，成功大學智慧半導體及永續製造學院首度參展，著重於半導體產業面臨的研究，並提出先進封裝雷射穿孔技術、高功率動態/靜態量測驗證方案等。

成功大學智慧半導體及永續製造學院院長蘇炎坤表示，感謝國科會晶創計畫的支持及教育部國發基金的挹注，讓學院自2021年揭牌成立以來，在短短時間裡建構豐富的前瞻設備與人才培育，並積極推動產學鏈結合作，目前已與23國、19間企業、10所大專、3間研究中心建立交流合作，每年推動150件以上產學合作計畫。

成大智慧半導體及永續製造學院榮譽院長王康隆提到，成功大學半導體學院是全國第一個參與半導體展的學校，並積極與國際合作研究，成為全國最具智慧與勇氣的學院，期盼成大持續引領台灣半導體教育與研究向前邁進。

首次參展的成大半導體學院，最受矚目的成果是12吋碳化矽（SiC）晶圓的亮相，象徵台灣次世代半導體材料的重要里程碑，另外還有校內晶體研究中心研發的8吋碳化矽晶錠及6吋碳化矽晶錠，展現團隊在長晶技術上的突破。

成大指出，半導體學院也重視人才培育模式的創新，這次推出「元宇宙虛擬實驗室」，透過沉浸式實境模擬無塵室環境，讓學生進行虛擬操作訓練，再銜接至實體實驗室進行實機練習，不僅提升學習安全性，降低昂貴設備消耗，更能大幅提升訓練效率與教學彈性，獲得現場業界與教育界的高度肯定。

成大 半導體 成功大學

延伸閱讀

影／成大開學第二天…學生租屋處10多車被砸 警逮1嫌

2025國際半導體展／10日南港盛大開幕 預計觀展人數破10萬人

「最佳辯士」高中生遭5校取消資格 他曝原要重考 35天後考上成大醫

誤植「最佳辯士」被5校退貨…他談35天逆襲上成大關鍵：媽媽一句話點醒

相關新聞

牆壁發霉、家具生鏽還有神祕怪客傳說 政大宿舍被酸像恐怖片片場

開學季將到，不少大學生搬進學校宿舍，其中國立政治大學的宿舍引起網路討論。近日在社群上，有在校生分享宿舍現況，形容環境破舊到像「都市叢林求生體驗營」，牆壁滿是霉斑、鐵櫃生鏽宛如恐怖片片場...

亞大「量子AI研究中心」揭牌 中研院士王康隆任榮譽主任

量子電腦被視為「下一個顛覆性科技」，亞洲大學今替新成立的「量子AI研究中心」揭牌，並邀請中央研究院院士、知名量子科學專家...

「台股多頭總司令」張錫重返母校 就任東海大學財金系客座教授

國泰投信前董事長張錫被金融界譽為「台股多頭總司令」，在退休僅1個月後，選擇回到母校東海大學，擔任財務金融系客座教授。校方...

行經全球種子庫、台灣極地工作站 115全大運在北極點燃聖火

國立中央大學承辦今年全國大專校院運動會，今年以「從地球的最北端點燃希望之火」為構想核心，史無前例於北極點燃聖火。中大成員...

嘉大獲教育部核准中西醫藥科學碩士學位學程 首屆將甄選招生6名

教育部核准嘉義大學自115學年度起成立中西醫藥科學碩士學位學程，將甄選入學招收3名、考試入學招收3名，合計6名。嘉大中西...

玉山永續講堂動土 蕭美琴見證盼成永續人才基地

玉山銀行捐建台北大學「玉山永續講堂」，昨舉行動土祈福典禮，並邀請副總統蕭美琴及建築大師安藤忠雄親臨現場分享設計理念，包括...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。