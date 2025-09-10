快訊

遭考生抨擊...作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

興達電廠爆炸！天然氣洩漏點找到了 台電道歉喊不會逃避責任

遭考生抨擊！作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

聽新聞
0:00 / 0:00

「台股多頭總司令」張錫重返母校 就任東海大學財金系客座教授

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
國泰投信前董事長張錫被金融界譽為「台股多頭總司令」，退休後獲母校東海大學聘為財務金融系客座教授。圖／東海大學提供
國泰投信前董事長張錫被金融界譽為「台股多頭總司令」，退休後獲母校東海大學聘為財務金融系客座教授。圖／東海大學提供

國泰投信前董事長張錫被金融界譽為「台股多頭總司令」，在退休僅1個月後，選擇回到母校東海大學，擔任財務金融系客座教授。校方表示，張有超過30年的資產管理經驗，將以實務專業回饋校園，協助培育新一代金融人才。

張錫在聘任儀式致詞中回顧職涯，畢業於東海工業工程系後，先進入鋼鐵產業，1995年因阪神大地震轉入金融業，2005年加入國泰投信，帶領資產管理規模突破2兆元。他憑藉精準的產業研究與市場預測，多次成功掌握台股走勢，獲媒體封為「台股多頭總司令」。

談及退休後的選擇，張錫透露，多家金控曾提出邀約，但自己最終選擇投身教育，「資產管理業最重要的是人才」，與其留在職場，不如將經驗傳承給年輕世代，讓學生及早打下投資基礎，成為推動產業的生力軍。

展望未來課程設計，張錫表示將以理論與實務並重，導入小組討論與團隊合作，避免傳統的單向授課。他認為，職場上最重要的是協作能力，將透過互動式學習，培養學生在專業知識與職場軟實力上的雙重競爭力。

張錫強調，能回到母校是一分榮耀，更是一項責任，期盼透過教學與產學合作，協助東海大學在資產管理及財經教育領域成為台灣的領航者，持續培育兼具學術素養與實務能力的專業人才。

東海大學校長張國恩、副校長詹家昌、管理學院長曾俊堯、財金系主任陳昭君，以及多位教授與校友到聘任儀式見證。張國恩表示，得知張錫退休後，積極透過校友網絡邀請他回校，因為「東海正求才若渴」；張錫的加入將大幅補強學校的實務能量，為學生打造更具競爭力的學習環境。

詹家昌則回憶，當初外界普遍認為邀請成功機率渺茫，但在校方堅持與誠意下，最終促成這項「不可能的任務」；張錫的專業不僅能帶動產學合作，也將推動金融創新與人才養成。

同為東海同屆校友的管理學院院長曾俊堯，特別提及張錫夫人劉玉珠的鼓勵，是促使張錫答應返校的關鍵。他感性地表示，這份同窗情誼讓東海在少子化挑戰中更顯團結，同時也讓學生得以直接向業界最頂尖的專才學習。

台股 資產 東海大學

延伸閱讀

中捷七線齊發需5000名人力 中捷與台中6校攜手培育軌道人才

東海大學校友2周募4500萬 將蓋2間AI PC教室、買輝達GB200

校友給力壯大 AI 世代！東海大學兩周達標募款4,500萬元

東海大學校友募款4500萬 添設備引進輝達GB200

相關新聞

「台股多頭總司令」張錫重返母校 就任東海大學財金系客座教授

國泰投信前董事長張錫被金融界譽為「台股多頭總司令」，在退休僅1個月後，選擇回到母校東海大學，擔任財務金融系客座教授。校方...

牆壁發霉、家具生鏽還有神祕怪客傳說 政大宿舍被酸像恐怖片片場

開學季將到，不少大學生搬進學校宿舍，其中國立政治大學的宿舍引起網路討論。近日在社群上，有在校生分享宿舍現況，形容環境破舊到像「都市叢林求生體驗營」，牆壁滿是霉斑、鐵櫃生鏽宛如恐怖片片場...

行經全球種子庫、台灣極地工作站 115全大運在北極點燃聖火

國立中央大學承辦今年全國大專校院運動會，今年以「從地球的最北端點燃希望之火」為構想核心，史無前例於北極點燃聖火。中大成員...

嘉大獲教育部核准中西醫藥科學碩士學位學程 首屆將甄選招生6名

教育部核准嘉義大學自115學年度起成立中西醫藥科學碩士學位學程，將甄選入學招收3名、考試入學招收3名，合計6名。嘉大中西...

玉山永續講堂動土 蕭美琴見證盼成永續人才基地

玉山銀行捐建台北大學「玉山永續講堂」，昨舉行動土祈福典禮，並邀請副總統蕭美琴及建築大師安藤忠雄親臨現場分享設計理念，包括...

大一女兒嫌每月2萬8生活費太少 網見3細節搖頭：家長慘了

隨著台灣物價上漲，生活成本也越來越高。一名女網友分享，18歲的女兒今年考上台中大學，決定給女兒每個月2萬8的生活費，學雜費、宿舍、網路費另計，沒想到女兒卻喊不夠用，讓她很驚訝。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。