「台股多頭總司令」張錫重返母校 就任東海大學財金系客座教授

國泰投信前董事長張錫被金融界譽為「台股多頭總司令」，在退休僅1個月後，選擇回到母校東海大學，擔任財務金融系客座教授。校方表示，張有超過30年的資產管理經驗，將以實務專業回饋校園，協助培育新一代金融人才。

張錫在聘任儀式致詞中回顧職涯，畢業於東海工業工程系後，先進入鋼鐵產業，1995年因阪神大地震轉入金融業，2005年加入國泰投信，帶領資產管理規模突破2兆元。他憑藉精準的產業研究與市場預測，多次成功掌握台股走勢，獲媒體封為「台股多頭總司令」。

談及退休後的選擇，張錫透露，多家金控曾提出邀約，但自己最終選擇投身教育，「資產管理業最重要的是人才」，與其留在職場，不如將經驗傳承給年輕世代，讓學生及早打下投資基礎，成為推動產業的生力軍。

展望未來課程設計，張錫表示將以理論與實務並重，導入小組討論與團隊合作，避免傳統的單向授課。他認為，職場上最重要的是協作能力，將透過互動式學習，培養學生在專業知識與職場軟實力上的雙重競爭力。

張錫強調，能回到母校是一分榮耀，更是一項責任，期盼透過教學與產學合作，協助東海大學在資產管理及財經教育領域成為台灣的領航者，持續培育兼具學術素養與實務能力的專業人才。

東海大學校長張國恩、副校長詹家昌、管理學院長曾俊堯、財金系主任陳昭君，以及多位教授與校友到聘任儀式見證。張國恩表示，得知張錫退休後，積極透過校友網絡邀請他回校，因為「東海正求才若渴」；張錫的加入將大幅補強學校的實務能量，為學生打造更具競爭力的學習環境。

詹家昌則回憶，當初外界普遍認為邀請成功機率渺茫，但在校方堅持與誠意下，最終促成這項「不可能的任務」；張錫的專業不僅能帶動產學合作，也將推動金融創新與人才養成。

同為東海同屆校友的管理學院院長曾俊堯，特別提及張錫夫人劉玉珠的鼓勵，是促使張錫答應返校的關鍵。他感性地表示，這份同窗情誼讓東海在少子化挑戰中更顯團結，同時也讓學生得以直接向業界最頂尖的專才學習。

