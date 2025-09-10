行經全球種子庫、台灣極地工作站 115全大運在北極點燃聖火

國立中央大學承辦今年全國大專校院運動會，今年以「從地球的最北端點燃希望之火」為構想核心，史無前例於北極點燃聖火。中大成員從全球緯度最高的馬拉松賽道起點出發，行經全球植物的諾亞方舟「世界種子庫」等地，象徵生命的起源和無限希望。

中大表示，該計畫兩年前由中央大學全大運執行委員會策畫提出，團隊期許以宏觀視野將全大運從競技場域，推向社會責任與國際影響力的高度，引燃競技熱情，更照亮永續未來。

中大指出， 此次北極聖火行經路線包括全球種子庫（Seed vault）、斯瓦爾巴教堂（Svalbard Church）、台灣極地研究中心境外工作站（TaiArctic Station ）等聚點。象徵生命的起源，全世界最北的教堂，更祈求世界和平；最終前往北極工作站，肯定中央大學這些年為追求人類永續發展所付出的努力。

中大也表示，這回極地引燃聖火也將科技結合體育，引燃儀式當天，同步啟動中央大學太空及遙測研究中心的衛星影像科技，透過Pleiades高解析衛星影像拍攝，紀錄歷史性的一刻。

中大校長蕭述三表示，今年「無懼、永續」的全大運精神，與中央大學「台灣極地研究中心」理念不謀而合，不只舉辦一場運動會，也展現中央大學對人類與自然的高度關懷。希望藉此展現全大運超越賽事的意義，讓運動成為串連科技、文化與永續的橋樑。

北極聖火返抵台灣後，將從台灣阿里山鄒族部落引燃聖火，以鄒族傳統戰祭儀式為出發，展現對原住民文化的尊重與體育精神的根源回歸。鄒族「戰祭（mayasvi）」源自古老的族群精神，象徵保護家園、凝聚部落力量，也代表青年勇士接受挑戰、肩負責任。透過傳統儀式引燃聖火，對土地的致敬，也象徵115年全大運從山林、文化出發。 115年全大運聖火傳遞，從全球緯度最高的馬拉松賽道起點出發。圖／中大提供

