嘉大獲教育部核准中西醫藥科學碩士學位學程 首屆將甄選招生6名

教育部核准嘉義大學自115學年度起成立中西醫藥科學碩士學位學程，將甄選入學招收3名、考試入學招收3名，合計6名。嘉大中西醫藥科學碩士學位學程課程設計規畫醫學科學及藥物研發2大模組、並有生命科學院教授陳瑞祥等專業師資團隊。招生簡章將於9月19日公告，相關訊息可上中西醫藥科學碩士學位學程網頁資訊查詢。

嘉大表示，學程的成立，不僅呼應政府面對高齡化社會對醫藥人才的高度需求，也展現嘉大積極拓展醫藥教育與研究上新的里程碑。

校長林翰謙上任以來，推動醫藥相關系所設立，使嘉大的醫藥教育從基礎研究逐步邁向臨床應用與跨域整合，朝向設立全人健康（中）醫學院目標邁進。新設之碩士學位學程，將專注於培養兼具基礎生物醫藥學、中草藥醫學、臨床應用與AI數位科技的高階專業人才，期望透過創新與精準醫藥研究，改善人類健康與生活品質，並助力推動幸福長壽社會的願景。

嘉大中西醫藥科學碩士學位學程課程設計規畫出2大模組。醫學科學模組：涵蓋精準醫療、細胞分子生物學特論、中醫概論、個人化醫療、再生醫療等；藥物研發模組：涵蓋新藥開發藥理學、中藥品質管制特論、綠色萃取技術、中藥方劑學、中藥臨床應用等。專業師資方面，除生命科學院教授陳瑞祥、特聘教授劉怡文及副教授陳立耿等專任教師團隊，近期更增聘具有醫院臨床與學校教學經驗的教授黃舜平及助理教授廖厚勳。

黃舜平曾擔任慈濟大學分子生物學暨人類遺傳學系教授，同時也是台中慈濟醫院眼科部主治醫師，其研究亦獲得多項計畫補助，並在2022年獲得國際傑出發明家發明國光獎章，且與花蓮區農業改良場共和合作機能性測試改良品種的山苦瓜亦獲得2023年第20屆國家新創獎的殊榮。主要負責中西醫藥科學碩士學位學程的精準醫療等課程。

廖厚勳為中國醫藥大學中醫學系博士班畢業，現任大林慈濟醫院中醫內科主任，專攻免疫疾病和癌症的診治，擅長各種中醫藥治療方法，包括藥物、針灸和傷科手法，並參與多項研究計畫，與多個機構有合作研究，包括大林慈濟醫院研究部、奇美醫學中心和中國醫藥大學，為經驗豐富的臨床醫師。主要負責中西醫藥科學碩士學位學程的中醫藥臨床數據研究與應用等課程。

嘉大長期累積豐厚的生物農業研究基礎，涵蓋作物、森林、動物科學、獸醫與生物產業經營等領域。此次新設中西醫藥科學碩士學位學程將整合既有研究能量，並結合新興醫藥教育，打造跨域創新的研究平台。未來將持續深化醫藥教育與研究，推動跨領域與產學合作，培養具國際視野、創新思維與實務能力的醫藥人才，期望為台灣醫藥發展與全球人類健康福祉貢獻更多力量。 助理教廖厚勳授負責教授中醫藥臨床數據研究與應用等課程。圖／嘉義大學提供 嘉大蘭潭校區藥用植物園，結合物聯網智慧種植，可提供學生中藥栽種及相關學術應用研究。圖／嘉義大學提供 教授黃舜平負責教授精準醫療等課程。圖／嘉義大學提供

商品推薦