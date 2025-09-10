玉山永續講堂動土 蕭美琴見證盼成永續人才基地

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
副總統蕭美琴（中）、日本建築大師安藤忠雄（左二）、玉山銀行創辦人黃永仁（右二）、董事長黃男州（左）、台北大學校長林道通（右）昨於玉山永續講堂動土祈福典禮後合影。圖／玉山銀行提供
玉山銀行捐建台北大學「玉山永續講堂」，昨舉行動土祈福典禮，並邀請副總統蕭美琴及建築大師安藤忠雄親臨現場分享設計理念，包括玉山金控創辦人黃永仁、玉山金控暨銀行董事長黃男州、台北大學前校長李承嘉、現任校長林道通，以及玉山主管同仁、北大師生代表均一同見證動土典禮。

玉山永續講堂是安藤忠雄設計，運用質樸天然的清水混凝土材料，以簡約線條與幾何形狀的建築風格，結合陽光、湖水與森林等大自然環境元素，創造出獨特光影變化與靜謐的氛圍。安藤說，在這片非常難得綠意環繞與湖水相伴的校園裡，設計以敬天愛人、永續未來為核心精神的講堂，將讓來自世界各地的智慧可以在此匯聚交流，共同關注人類與地球未來。

蕭美琴致辭指出，永續的發展需要技術創新與政策的支持，更依賴人才的培育與知識傳承，期盼玉山永續講堂能成為孕育永續人才的重要基地，讓這分知識與責任跨越世代，延續下去。

玉山銀行董事長黃男州則說，面對2050淨零轉型的挑戰，造就培育更多優秀永續人才、強化國家未來競爭力，是玉山攜手台北大學建置玉山永續講堂的初心，此講堂將成為培育永續創新人才的重要基地，結合雙方人文關懷與金融法商專業，共同實現這分對未來永續發展的承諾。

台北大學指出，ESG永續議題已由倡議進入到行動及落實的階段，玉山永續講堂代表玉山與台北大學共同推動與擴大永續轉型的決心與行動。

