玉山學者計畫深化國際學術交流 中正大學團隊拜訪倫敦大學

國立中正大學日前延攬現任倫敦大學學院（UCL）教育學院教授 Dr. Andy Green出任玉山學者，並推動中正大學與倫敦大學合作。中正大學團隊九月初赴英進行學術交流，代表團來自「高齡社會勞動與福祉研究中心」及通識教育中心設立的「高齡社會人才永續培育與創業育成研究室」，討論博士生共同指導、高等教育治理等議題。

代表團先造訪倫敦大學學院教育學院（UCL IOE），與國際副院長Tristan McCowan及LLAKES研究團隊會晤，針對博士生共同指導、高等教育治理與成人教育等議題深入交流，並規劃展開博士生與教師短期交換及研究中心合作。

中正大學表示，McCowan亦確定將於今年12月訪問中正大學，為中正大學最高學術講座「中正講座」發表演說，屆時將分享其在永續相關領域的專業與研究成果。

此外，中正大學代表團本次也參與由中正大學、倫敦大學學院教育學院（UCL IOE）及倫敦國王學院（KCL）共同主辦「教育全球脈絡比較研討會」，聚焦高等教育治理、教育領導力發展及高齡社會人才培育等核心議題，並與國際學者交流。並造訪國際長壽中心（International Longevity Centre, ILC），雙方就高齡社會挑戰、健康政策與永續發展議題進行深入交流，並探討未來合作方向。

中正大學表示，此次訪英行程不僅展現中正大學在教育領導、成人教育與高齡研究領域的整合優勢，也體現玉山學者計畫「延攬全球頂尖人才、促進我國學術國際化」的核心價值，希望透過此行，進一步鞏固與世界級學術機構的合作。

商品推薦