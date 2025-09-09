陽明交大非理工半導體專班 首屆畢業生半數進產業

快訊

中央社／ 台北9日電
陽明交大於6月迎來電子與光子學士後學位學程第1屆畢業生，其中約一半考取電子、電機、物理相關研究所，另一半則進入半導體產業。（陽明交大提供）中央社
陽明交大於6月迎來電子與光子學士後學位學程第1屆畢業生，其中約一半考取電子、電機、物理相關研究所，另一半則進入半導體產業。（陽明交大提供）中央社

陽明交通大學2023年首創讓「非理工人」就讀的學士後半導體專班，學生來自外文、財經、音樂等多元領域，今年迎來首屆畢業生，約半數進入半導體產業服務。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，陽明交大「電子與光子學士後學位學程」規劃兩年48學分，課程聚集半導體精華，包括應用數學、應用物理、應用電子學、半導體物理與元件、半導體製程等12門必修課，另外還有專業選修和實務課程。

陽明交通大學副校長陳永富表示，4年前接手籌備半導體學院時，聽到業界抱怨半導體業嚴重缺才，他決定開拓非理工科人才；在校長林奇宏支持下，陽明交大2023年推出「電子與光子學士後學位學程」，限定「非理工」科系的大學畢業生報名，有來自醫師、警察、音樂、商管、外文、財經等多元背景的學生報名，今年還將往南部擴大招生。

陽明交大今年6月迎來學士後半導體專班第1屆畢業生，共有40多人，其中約一半考取電子、電機、物理相關研究所，另一半則以助理工程師或副工程師身分，進入半導體產業。

陳永富提到，有些文組生成績好到能直接推甄碩班，例如有會計背景的學生原本高中念理組，因大考失利改念商科，就讀學士後半導體專班正好一圓科技夢；他也期待學士後半導體專班能引領學生找到職涯志向，幫助產業找對人才，為台灣建構更完整的半導體育才平台。

