大一女兒嫌每月2萬8生活費太少 網見3細節搖頭：家長慘了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，女兒今年考上台中大學，決定給她每個月2萬8的生活費，學雜費、宿舍、網路費另計，沒想到女兒卻喊不夠用。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，女兒今年考上台中大學，決定給她每個月2萬8的生活費，學雜費、宿舍、網路費另計，沒想到女兒卻喊不夠用。示意圖／Ingimage

隨著台灣物價上漲，生活成本也越來越高。一名女網友分享，18歲的女兒今年考上台中大學，決定給女兒每個月2萬8的生活費，學雜費、宿舍、網路費另計，沒想到女兒卻喊不夠用，讓她很驚訝。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「大一的女兒嫌兩萬八生活費太少」為題，指出女兒從小就過著不錯的生活，衣服買名牌、出門搭計程車、習慣吃喜歡的餐廳，今年女兒考上台中大學，原PO和老公決定一個月給她2萬8的生活費，其他費用都另計，沒想到女兒喊「一個月光伙食費就超過了」，雖然家中經濟無虞，但讓原PO很糾結該不該幫女兒多加生活費？

貼文一出後，不少網友都看傻，紛紛表示「2萬8幾乎是一個普通人一個月的最低薪水了，我認為不能隨意提高額度，你們可以要求她提供費用支付明細，先檢視她的錢用在哪裡，是否真的有不夠的情況」、「別鬧了，自己養出的公主，我大學時1萬元，一堆人都覺得羨慕了，更不用說還有要自己打工賺生活費的」、「妥妥的物質富養，由奢入儉難啦，做父母的要負最大責任」、「2萬8都夠我在北部有吃有玩活兩個月多了」、「大一的年紀，又不會自己賺錢，有點奢侈，你們太溺愛她了」。

對此，原PO回應，自己在重男輕女的家庭長大，才從小讓女兒有很好的生活環境，也有讓她富足一輩子的打算，理解要女兒馬上改變生活習慣很困難，未來會好好和女兒以及先生討論，讓女兒開始學習看財務報表和理財，未來才能妥善運用留下的財產。

餐廳 財務 理財 父母 計程車 大學生

相關新聞

民間企業五年捐5000萬 助台大推動台法精準醫學研究中心

國立台灣大學今天表示，辛耘企業股份有限公司董事長謝宏亮，自今年起連續5年將捐款共5000萬元支持「台灣大學先進生醫研究中...

嘉大管理學院赴日姊妹校學術研討 就鯊魚濫捕等議題深化交流

嘉義大學管理學院學術交流訪問團日前往日本姊妹校尾道市立大學參加「2025年聯合學術研討會」，雙方就台灣鯊魚市場等主題進行...

東海大學校友2周募4500萬 將蓋2間AI PC教室、買輝達GB200

東海大學校友在70周年校慶前夕，以實際行動展現「東海精神」，短短兩周募款金額突破4500萬元，將催生兩間全新AI PC教...

台大名醫許博欽出任中山大學副校長 掌舵醫學院計畫與附設醫院

國立中山大學積極推動醫學院布局，在國際商工舊校區興建醫學院校區，盼成為南部醫學教育與臨床醫療重要據點，今宣布借調台大醫學...

牆壁發霉、家具生鏽還有神祕怪客傳說 政大宿舍被酸像恐怖片片場

開學季將到，不少大學生搬進學校宿舍，其中國立政治大學的宿舍引起網路討論。近日在社群上，有在校生分享宿舍現況，形容環境破舊到像「都市叢林求生體驗營」，牆壁滿是霉斑、鐵櫃生鏽宛如恐怖片片場...

