大一女兒嫌每月2萬8生活費太少 網見3細節搖頭：家長慘了

隨著台灣物價上漲，生活成本也越來越高。一名女網友分享，18歲的女兒今年考上台中大學，決定給女兒每個月2萬8的生活費，學雜費、宿舍、網路費另計，沒想到女兒卻喊不夠用，讓她很驚訝。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「大一的女兒嫌兩萬八生活費太少」為題，指出女兒從小就過著不錯的生活，衣服買名牌、出門搭計程車、習慣吃喜歡的餐廳，今年女兒考上台中大學，原PO和老公決定一個月給她2萬8的生活費，其他費用都另計，沒想到女兒喊「一個月光伙食費就超過了」，雖然家中經濟無虞，但讓原PO很糾結該不該幫女兒多加生活費？

貼文一出後，不少網友都看傻，紛紛表示「2萬8幾乎是一個普通人一個月的最低薪水了，我認為不能隨意提高額度，你們可以要求她提供費用支付明細，先檢視她的錢用在哪裡，是否真的有不夠的情況」、「別鬧了，自己養出的公主，我大學時1萬元，一堆人都覺得羨慕了，更不用說還有要自己打工賺生活費的」、「妥妥的物質富養，由奢入儉難啦，做父母的要負最大責任」、「2萬8都夠我在北部有吃有玩活兩個月多了」、「大一的年紀，又不會自己賺錢，有點奢侈，你們太溺愛她了」。

對此，原PO回應，自己在重男輕女的家庭長大，才從小讓女兒有很好的生活環境，也有讓她富足一輩子的打算，理解要女兒馬上改變生活習慣很困難，未來會好好和女兒以及先生討論，讓女兒開始學習看財務報表和理財，未來才能妥善運用留下的財產。

