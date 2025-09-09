安藤忠雄操刀設計 北大、玉山銀行推動玉山永續講堂2028年底完工

玉山銀行捐建台北大學「玉山永續講堂」，於今日舉行動土祈福典禮。副總統蕭美琴今致詞時表示，她相信教育跟產業的連結，是讓永續力量持續擴散的關鍵，期待新建物成為新地標，也是企業與學術的新典範。

玉山永續講堂由日本建築大師安藤忠雄設計，他今天也到現場分享設計理念。安藤忠雄運用質樸天然的清水混凝土材料，以簡約線條與幾何形狀的建築風格，結合陽光、湖水與森林等大自然環境元素，創造出獨特光影變化與靜謐的氛圍。

過去一年多來，北大與玉山團隊交流永續講堂的構想，台北大學前校長李承嘉對此非常支持，他說，期盼未來在ESG方面的合作，為台灣發揮更大的永續影響力。

「玉山永續講堂」預計於2028年底完工，將有容納150人的國際會議講堂與多功能空間，作為永續講座、國際會議等用途，將成為推動永續發展的重要搖籃。

蕭美琴表示，這座嶄新的建築，不只是一個新空間的誕生，也是產業、學術跟政府在永續這條路上共同寫下合作的新篇章，謝謝玉山銀行及台北大學在永續教育的領域所做的承擔。玉山銀行除了捐獻永續講堂，還有後續的營運跟維護基金，這是跨世代承諾，相信在每位學子身上，在社會持續散布。

蕭美琴表示，她期盼玉山永續講堂能成為孕育人才的重要基地，讓這份知識與責任跨越世代延續下去，當然她也羨慕這些可以來北大就讀的青年學子，這建築也符合對淨零環保的期待，除了是台灣綠建築、智慧建築的標竿，也是台灣永續轉型進步的重要指標。

蕭美琴表示，民間與政府共同推動綠色建築，是跨界合作的實踐場域，是孕育知識、凝聚行動、連結產業的重要搖籃，她相信教育跟產業的連結，是讓永續力量持續擴散的關鍵，未來更期待永續講堂是教育創新地標，更成為企業與學術攜手合作的新典範，一起努力用知識跟行動守護台灣的永續未來。

北大表示，玉山永續講堂除了繼續深化交流與倡議外，更代表玉山與北大共同推動與擴大永續轉型的決心與行動。玉山銀行董事長黃男州表示，此講堂將成為培育永續創新人才的重要基地，未來共同實現對永續發展的承諾。 台北大學「玉山永續講堂」舉行動土典禮，副總統蕭美琴（左三）今出席活動。記者江婉儀／攝影 玉山銀行捐建台北大學「玉山永續講堂」，今天舉行動土典禮，副總統蕭美琴（中）及建築大師安藤忠雄（右一）出席。記者季相儒／攝影 台北大學「玉山永續講堂」舉行動土典禮，副總統蕭美琴（前排左一）出席活動。記者江婉儀／攝影

