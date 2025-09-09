快訊

台彩中秋加碼來了！總獎金4.5億元 大樂透加開百組百萬元

鼎泰豐為何不來台南？在地粉專列「十大不敢理由」 網友笑：中肯

台中惡男毆母、姨遭表弟痛打骨折住院 7天後醫院外遭移工亂刀砍死

聽新聞
0:00 / 0:00

民間企業五年捐5000萬 助台大推動台法精準醫學研究中心

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
辛耘企業股份有限公司自今年起連續5年將捐款共5000萬元支持台大研究。左起分別為辛耘企業董事長謝宏亮、台大校長陳文章、台大先進生醫研究中心主任楊泮池。圖／台大提供
辛耘企業股份有限公司自今年起連續5年將捐款共5000萬元支持台大研究。左起分別為辛耘企業董事長謝宏亮、台大校長陳文章、台大先進生醫研究中心主任楊泮池。圖／台大提供

國立台灣大學今天表示，辛耘企業股份有限公司董事長謝宏亮，自今年起連續5年將捐款共5000萬元支持「台灣大學先進生醫研究中心」與「醫學院台法精準醫學與癌症研究中心」進行相關研究。此次捐款將主要用於精準醫學研究、新藥臨床試驗、癌症早期篩檢技術開發、醫療大數據平台建置等，盼能加速醫療創新、造福更多病患。

「台灣大學先進生醫研究中心」與「醫學院台法精準醫學與癌症研究中心」整合台大醫學院、重點科技研究學院、電機資訊學院、台大醫院及基因體暨精準醫學研究中心，結合法國CNRS、INSERM雙邊專業研究人員合作。

台大表示，兩個中心的目標為聚焦於提升醫學研究的品質與競爭力，強化我國在醫學科研領域的國際地位；結合跨領域整合的教育學程與國際交流中心，培養具醫學與其他專業，如醫學工程、資訊工程、資料科學等融合能力的複合型人才；提升醫學教育在國際舞台的能見度，也推動台大在全球學術界的整體表現。

台灣大學先進生醫研究中心的重要成員、教授Egly曾擔任法國國家健康與醫學研究所所長、分子及細胞生物與基因研究所研究所長、法國科學院院士等，台大借重其在歐陸科學與學術的影響力，致力推動臺灣生醫產業與醫療生技的國際發展及能見度。

台灣大學先進生醫研究中心主任楊泮池表示，誠摯感謝業界的鼎力支持。助力不僅是對這兩個中心研究工作的肯定，更是推動醫學進步的重要動能。將妥善運用資源，持續努力，以期為社會大眾帶來更好的醫療成果。

台灣大學 台大醫院 台大醫學院

延伸閱讀

台大名醫許博欽出任中山大學副校長 掌舵醫學院計畫與附設醫院

國會信任投票…法國總理白胡沒過關 將請辭下台

投資人關注法國總理信任投票 歐股收盤揚升

成大醫學院迎新...警分局入校宣導 談交通也提醒裸聊視訊風險

相關新聞

民間企業五年捐5000萬 助台大推動台法精準醫學研究中心

國立台灣大學今天表示，辛耘企業股份有限公司董事長謝宏亮，自今年起連續5年將捐款共5000萬元支持「台灣大學先進生醫研究中...

嘉大管理學院赴日姊妹校學術研討 就鯊魚濫捕等議題深化交流

嘉義大學管理學院學術交流訪問團日前往日本姊妹校尾道市立大學參加「2025年聯合學術研討會」，雙方就台灣鯊魚市場等主題進行...

東海大學校友2周募4500萬 將蓋2間AI PC教室、買輝達GB200

東海大學校友在70周年校慶前夕，以實際行動展現「東海精神」，短短兩周募款金額突破4500萬元，將催生兩間全新AI PC教...

台大名醫許博欽出任中山大學副校長 掌舵醫學院計畫與附設醫院

國立中山大學積極推動醫學院布局，在國際商工舊校區興建醫學院校區，盼成為南部醫學教育與臨床醫療重要據點，今宣布借調台大醫學...

牆壁發霉、家具生鏽還有神祕怪客傳說 政大宿舍被酸像恐怖片片場

開學季將到，不少大學生搬進學校宿舍，其中國立政治大學的宿舍引起網路討論。近日在社群上，有在校生分享宿舍現況，形容環境破舊到像「都市叢林求生體驗營」，牆壁滿是霉斑、鐵櫃生鏽宛如恐怖片片場...

陽明交大研發「無線腦神經調控技術」 短時間精準控制腦波

漫威電影「X戰警」中，X教授戴上腦波增幅器，強化腦部活動甚至改變行為。雖然真實世界不像電影，可以藉科技操控他人思維和行動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。