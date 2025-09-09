民間企業五年捐5000萬 助台大推動台法精準醫學研究中心

國立台灣大學今天表示，辛耘企業股份有限公司董事長謝宏亮，自今年起連續5年將捐款共5000萬元支持「台灣大學先進生醫研究中心」與「醫學院台法精準醫學與癌症研究中心」進行相關研究。此次捐款將主要用於精準醫學研究、新藥臨床試驗、癌症早期篩檢技術開發、醫療大數據平台建置等，盼能加速醫療創新、造福更多病患。

「台灣大學先進生醫研究中心」與「醫學院台法精準醫學與癌症研究中心」整合台大醫學院、重點科技研究學院、電機資訊學院、台大醫院及基因體暨精準醫學研究中心，結合法國CNRS、INSERM雙邊專業研究人員合作。

台大表示，兩個中心的目標為聚焦於提升醫學研究的品質與競爭力，強化我國在醫學科研領域的國際地位；結合跨領域整合的教育學程與國際交流中心，培養具醫學與其他專業，如醫學工程、資訊工程、資料科學等融合能力的複合型人才；提升醫學教育在國際舞台的能見度，也推動台大在全球學術界的整體表現。

台灣大學先進生醫研究中心的重要成員、教授Egly曾擔任法國國家健康與醫學研究所所長、分子及細胞生物與基因研究所研究所長、法國科學院院士等，台大借重其在歐陸科學與學術的影響力，致力推動臺灣生醫產業與醫療生技的國際發展及能見度。

台灣大學先進生醫研究中心主任楊泮池表示，誠摯感謝業界的鼎力支持。助力不僅是對這兩個中心研究工作的肯定，更是推動醫學進步的重要動能。將妥善運用資源，持續努力，以期為社會大眾帶來更好的醫療成果。

