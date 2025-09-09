快訊

台大名醫許博欽出任中山大學副校長 掌舵醫學院計畫與附設醫院

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
台大醫院副院長、婦產科名醫轉任中山大學副校長。圖／中山大學提供
國立中山大學積極推動醫學院布局，在國際商工舊校區興建醫學院校區，盼成為南部醫學教育與臨床醫療重要據點，今宣布借調台大醫學院前副院長、婦產科名醫許博欽出任副校長，並全力協助市立民生醫院升級轉型，導入完整的附設教學醫院體制，為打造「中山醫院」體系展開長遠布局。

中山大學啟動醫學院校區計畫，如何補足醫學教育與臨床實務，成為當務之急。許博欽具有豐富的學術與臨床經驗，被視為關鍵推手。

今年中山大學、台灣大學及高市衛生局三方簽署醫療合作契約，整合臨床及學術資源，協助市立民生醫院提升整體醫療服務品質。8月許博欽率團隊進駐民生醫院，立即啟動院內管理與臨床品質重整，修訂中山醫療健康機構委員會章程，設立專責辦公室，並規畫組織架構與就醫安全管理系統，目標3年內協助民生醫院「轉骨」升格區域教學醫院，強化中度急救能量，成為中山醫院體系核心。

「我是台南人，半生在台北，如今返鄉，是責任也是使命。」許博欽表示，過去在台大醫院執業，每月照護近千名病人，這次返鄉盼將台大百年經驗帶入南部，補足大高雄長期缺乏國立大學附設醫院的空白。他強調，唯有建立完整臨床訓練場域，才能讓南部醫學生真正扎根。

許博欽坦言，南北醫療落差明顯，北部有國家級醫學中心，南部卻資源不足，挑戰不小，尤其資深醫師短缺。他認為，必須透過住宿與配套措施吸引北部資深醫師南下，同時引導中山醫學生重視五大科，勇於承擔責任，避免傾向「輕鬆科別」。

除臨床外，許博欽在台大任內曾主持多項政府計畫，推動產學合作與技術轉移，榮獲國家產業創新獎與新創獎。他表示，這些經驗將挹注高雄，協助市立醫院聯合管理導入產學鏈結與科技應用，提升醫療品質與研究量能。

「有人說我是南北串接的領頭羊，但我覺得更像灘頭堡，要一步一腳印打下基礎。」許博欽笑說，借調未滿一月，已深感責任，對醫學院藍圖與民生醫院升級有信心。

許博欽出任副校長，中山大學將結合醫學院校區與民生醫院改造，雙軌推進，為高雄打造「北台大、南中山」的醫療新典範。

台大醫院副院長、婦產科名醫轉任中山大學副校長。圖／中山大學提供
中山大學 台大醫院 台大醫學院

