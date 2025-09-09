快訊

台彩中秋加碼來了！總獎金4.5億元 大樂透加開百組百萬元

鼎泰豐為何不來台南？在地粉專列「十大不敢理由」 網友笑：中肯

台中惡男毆母、姨遭表弟痛打骨折住院 7天後醫院外遭移工亂刀砍死

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉大管理學院赴日姊妹校學術研討 就鯊魚濫捕等議題深化交流

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
日本尾道市立大學學者簡報「日台間外人直接投資(FDI)分析」。圖／嘉義大學提供
日本尾道市立大學學者簡報「日台間外人直接投資(FDI)分析」。圖／嘉義大學提供

嘉義大學管理學院學術交流訪問團日前往日本姊妹校尾道市立大學參加「2025年聯合學術研討會」，雙方就台灣鯊魚市場等主題進行深度交流，在鯊魚議題上台灣學者認為建立即時拍賣價格宣傳的機制，以促進市場效率，減少濫捕，日方學者則認為類似方法可應用在鯨魚捕捉上。嘉大團隊表示，持續推動國際化學術交流，提升學校在國際學術研究的能見度與影響力。

嘉大表示，8月26日至29日研討會由尾道市立大學經濟情報學部主辦，嘉大訪問團由應用經濟學系教授潘治民、助理教授楊琇玲、蔣村逢、企管系教授楊英賢、助理教授朱志樑及資管系教授李彥賢、副教授林土量、戴基峯等8名教師參與，攜手日方學者就經濟、資訊管理及管理策略等多項議題研究成果交流。

研討會在尾道市立大學校長Takashi ARAI教授致歡迎詞展開，嘉大圖資長林土量副教授代表致詞回應。會中，嘉大教師發表廣泛的研究成果，涵蓋有台灣鯊魚市場、兒童津貼及公共支出對生育率的影響、健保資料分析醫院獲利因子、美妝類YouTube影片預測、深度學習直播訂閱者預測模型，以及工具機產業管理模式及數位平台能力對服務創新影響等主題，與日方學者深度交流。

在台灣鯊魚市場研討上，緣由鯊魚捕獲數量逐年降低，但消費市場對鯊魚仍有需求，如何在兼顧物種生存和消費需求間取得平衡是重要的課題。研究希望藉由衡量台灣鯊魚市場的效率程度，提供永續生態管理的政策建議。根據研究結果，台灣學者建議可以建立即時拍賣價格宣傳的機制，以促進市場效率，減少濫捕。日方學者則認為類似方法，或許可應用在鯨魚捕捉上。

在美妝類YouTube影片預測研究中，運用可解釋式AI預測美妝影片早期觀看，影片上線前應精準優化縮圖與標題並減少雜訊，上線後首24小時強化按讚與留言帶動擴散，並適度運用負面聲量提升觀看表現，但須審慎拿捏以免反效果。

嘉大表示，聯合學術研討會依據雙方2015年簽訂的姊妹校備忘錄，透過2年1次的研討會，促進教師及學生學術分享與交流，進一步鞏固並深化校際合作。嘉大團隊表示，未來期望除了現有短期交換和雙聯學位外，能拓展教師教學互訪及短期研究等多元合作模式，持續推動國際化學術交流，提升學校在國際學術研究的能見度與影響力。

訪問展現兩校牢固的合作情誼，也彰顯雙方共同致力於推動台日高等教育交流的決心，為未來更多跨國學術合作奠定堅實基礎。此次活動成功激盪學術思想火花，促進研究能量的雙向提升，將為雙方師生帶來更多寶貴的學習與成長機會。

嘉大企管系教授楊英賢簡報「工具機產業管理模式」。圖／嘉義大學提供
嘉大企管系教授楊英賢簡報「工具機產業管理模式」。圖／嘉義大學提供
「2025年聯合學術研討會」嘉大管理學院與日本尾道市立大學出席教師合影。圖／嘉義大學提供
「2025年聯合學術研討會」嘉大管理學院與日本尾道市立大學出席教師合影。圖／嘉義大學提供
嘉大資管系主任李彥賢簡報「深度學習直播訂閱者預測模型」。圖／嘉義大學提供
嘉大資管系主任李彥賢簡報「深度學習直播訂閱者預測模型」。圖／嘉義大學提供
日本尾道市立大學校長Takashi ARAI教授致歡迎詞。圖／嘉義大學提供
日本尾道市立大學校長Takashi ARAI教授致歡迎詞。圖／嘉義大學提供
嘉義大學管理學院學術交流訪問團至日本尾道市立大學參加「2025年聯合學術研討會」。圖／嘉義大學提供
嘉義大學管理學院學術交流訪問團至日本尾道市立大學參加「2025年聯合學術研討會」。圖／嘉義大學提供

鯊魚 嘉大 教師

延伸閱讀

雪梨發生大白鯊攻擊致死事件 無人機海灘上空尋蹤

銀髮學習新浪潮「第三人生大學」試辦 中正大學報滿、嘉大走出特色

七股鹽路去旅行！2025一見雙雕藝術季×胖鯊魚鯊西米超萌登場

「第三人生大學」試辦掀話題 中正大學報名額滿、嘉大冷清原因曝

相關新聞

民間企業五年捐5000萬 助台大推動台法精準醫學研究中心

國立台灣大學今天表示，辛耘企業股份有限公司董事長謝宏亮，自今年起連續5年將捐款共5000萬元支持「台灣大學先進生醫研究中...

嘉大管理學院赴日姊妹校學術研討 就鯊魚濫捕等議題深化交流

嘉義大學管理學院學術交流訪問團日前往日本姊妹校尾道市立大學參加「2025年聯合學術研討會」，雙方就台灣鯊魚市場等主題進行...

東海大學校友2周募4500萬 將蓋2間AI PC教室、買輝達GB200

東海大學校友在70周年校慶前夕，以實際行動展現「東海精神」，短短兩周募款金額突破4500萬元，將催生兩間全新AI PC教...

台大名醫許博欽出任中山大學副校長 掌舵醫學院計畫與附設醫院

國立中山大學積極推動醫學院布局，在國際商工舊校區興建醫學院校區，盼成為南部醫學教育與臨床醫療重要據點，今宣布借調台大醫學...

牆壁發霉、家具生鏽還有神祕怪客傳說 政大宿舍被酸像恐怖片片場

開學季將到，不少大學生搬進學校宿舍，其中國立政治大學的宿舍引起網路討論。近日在社群上，有在校生分享宿舍現況，形容環境破舊到像「都市叢林求生體驗營」，牆壁滿是霉斑、鐵櫃生鏽宛如恐怖片片場...

陽明交大研發「無線腦神經調控技術」 短時間精準控制腦波

漫威電影「X戰警」中，X教授戴上腦波增幅器，強化腦部活動甚至改變行為。雖然真實世界不像電影，可以藉科技操控他人思維和行動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。