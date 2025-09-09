嘉大管理學院赴日姊妹校學術研討 就鯊魚濫捕等議題深化交流

嘉義大學管理學院學術交流訪問團日前往日本姊妹校尾道市立大學參加「2025年聯合學術研討會」，雙方就台灣鯊魚市場等主題進行深度交流，在鯊魚議題上台灣學者認為建立即時拍賣價格宣傳的機制，以促進市場效率，減少濫捕，日方學者則認為類似方法可應用在鯨魚捕捉上。嘉大團隊表示，持續推動國際化學術交流，提升學校在國際學術研究的能見度與影響力。

嘉大表示，8月26日至29日研討會由尾道市立大學經濟情報學部主辦，嘉大訪問團由應用經濟學系教授潘治民、助理教授楊琇玲、蔣村逢、企管系教授楊英賢、助理教授朱志樑及資管系教授李彥賢、副教授林土量、戴基峯等8名教師參與，攜手日方學者就經濟、資訊管理及管理策略等多項議題研究成果交流。

研討會在尾道市立大學校長Takashi ARAI教授致歡迎詞展開，嘉大圖資長林土量副教授代表致詞回應。會中，嘉大教師發表廣泛的研究成果，涵蓋有台灣鯊魚市場、兒童津貼及公共支出對生育率的影響、健保資料分析醫院獲利因子、美妝類YouTube影片預測、深度學習直播訂閱者預測模型，以及工具機產業管理模式及數位平台能力對服務創新影響等主題，與日方學者深度交流。

在台灣鯊魚市場研討上，緣由鯊魚捕獲數量逐年降低，但消費市場對鯊魚仍有需求，如何在兼顧物種生存和消費需求間取得平衡是重要的課題。研究希望藉由衡量台灣鯊魚市場的效率程度，提供永續生態管理的政策建議。根據研究結果，台灣學者建議可以建立即時拍賣價格宣傳的機制，以促進市場效率，減少濫捕。日方學者則認為類似方法，或許可應用在鯨魚捕捉上。

在美妝類YouTube影片預測研究中，運用可解釋式AI預測美妝影片早期觀看，影片上線前應精準優化縮圖與標題並減少雜訊，上線後首24小時強化按讚與留言帶動擴散，並適度運用負面聲量提升觀看表現，但須審慎拿捏以免反效果。

嘉大表示，聯合學術研討會依據雙方2015年簽訂的姊妹校備忘錄，透過2年1次的研討會，促進教師及學生學術分享與交流，進一步鞏固並深化校際合作。嘉大團隊表示，未來期望除了現有短期交換和雙聯學位外，能拓展教師教學互訪及短期研究等多元合作模式，持續推動國際化學術交流，提升學校在國際學術研究的能見度與影響力。

訪問展現兩校牢固的合作情誼，也彰顯雙方共同致力於推動台日高等教育交流的決心，為未來更多跨國學術合作奠定堅實基礎。此次活動成功激盪學術思想火花，促進研究能量的雙向提升，將為雙方師生帶來更多寶貴的學習與成長機會。 嘉大企管系教授楊英賢簡報「工具機產業管理模式」。圖／嘉義大學提供 「2025年聯合學術研討會」嘉大管理學院與日本尾道市立大學出席教師合影。圖／嘉義大學提供 嘉大資管系主任李彥賢簡報「深度學習直播訂閱者預測模型」。圖／嘉義大學提供 日本尾道市立大學校長Takashi ARAI教授致歡迎詞。圖／嘉義大學提供 嘉義大學管理學院學術交流訪問團至日本尾道市立大學參加「2025年聯合學術研討會」。圖／嘉義大學提供

