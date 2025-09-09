東海大學校友2周募4500萬 將蓋2間AI PC教室、買輝達GB200
東海大學校友在70周年校慶前夕，以實際行動展現「東海精神」，短短兩周募款金額突破4500萬元，將催生兩間全新AI PC教室，更確定引進全球最尖端的NVIDIA GB200伺服器，讓東海在往「超真正的AI大學」願景邁進。
由 EMBA 校友會長、富旺集團董事長林正雄，建築師公會副理事長暨全國校友總會理事長葉世宗，以及英業達創辦人李詩欽共同發起，前管理學院長王凱立和管院院長曾俊堯全力推動，他們以「70周年獻禮母校」為號召，迅速凝聚校友力量。
林正雄表示，在EMBA校友支持下，短短一周就達標，兩周共募得近850萬，校友總會也響應捐贈650萬。李詩欽更慷慨捐贈3000萬元，專款建置NVIDIA GB200伺服器。東海AI教室達到6間，滿足全校師生使用，成為全國最具規模的AI教育場域。
除了三位發起人，金可國際董事長蔡國洲、帆宣科技總經理林育業、禾康消防總經理陳淞屏、林酒店副董事長許美玲、曼黛瑪璉總經理黃玉茹、EMBA傑出校友劉品辰、EMBA113級游志豪、EMBA107級江進助、EMBA101陳建財等校友也紛紛捐款50萬以上響應，在短短2周內超過200校友捐款超過1500萬元。
長年推動AI發展的校友鄭清和，也在此時持續加碼支持。他曾協助打造東海AI中心，這些年默默投入已逾上億元，今年更將再投入千萬經費，支持多項AI產學合作，以及行之有年的TPR計畫，展現對東海AI教育藍圖的長期承諾。鄭清和說，校友們的行動匯聚成一股強大能量，使東海不只是追趕潮流，而是成為引領AI世代教育的先行者。
東海大學校長張國恩表示，校友的支持不只是金額上的突破，而是對東海願景的最大肯定。他說，「AI不是敵人，而是我們最好的隊友。東海要培養的，不只是懂得使用AI的學生，而是能與AI協作、創造價值的新世代人才。
張國恩強調AI PC教室與GB200伺服器的加入，將使東海在醫療、管理、教育、建築等多元領域展開創新實踐。
▪葉丙成回台大授課管制升級！駐警隊守門口 學生進教室需「雙重認證」
▪繁星遭撤錄取！台中女學霸被證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖
▪ 處理強酸廢液冒白煙！中興大學又爆實驗室意外 緊急疏散上百人
▪「最佳辯士」高中生遭5校取消資格 他曝原要重考 35天後考上成大醫
▪彰化高中冷氣電費「1分鐘1元」惹議 校方認疏失急調整並補償
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言