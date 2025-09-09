東海大學校友2周募4500萬 將蓋2間AI PC教室、買輝達GB200

東海大學校友在70周年校慶前夕，以實際行動展現「東海精神」，短短兩周募款金額突破4500萬元，將催生兩間全新AI PC教室，更確定引進全球最尖端的NVIDIA GB200伺服器，讓東海在往「超真正的AI大學」願景邁進。

由 EMBA 校友會長、富旺集團董事長林正雄，建築師公會副理事長暨全國校友總會理事長葉世宗，以及英業達創辦人李詩欽共同發起，前管理學院長王凱立和管院院長曾俊堯全力推動，他們以「70周年獻禮母校」為號召，迅速凝聚校友力量。

林正雄表示，在EMBA校友支持下，短短一周就達標，兩周共募得近850萬，校友總會也響應捐贈650萬。李詩欽更慷慨捐贈3000萬元，專款建置NVIDIA GB200伺服器。東海AI教室達到6間，滿足全校師生使用，成為全國最具規模的AI教育場域。

除了三位發起人，金可國際董事長蔡國洲、帆宣科技總經理林育業、禾康消防總經理陳淞屏、林酒店副董事長許美玲、曼黛瑪璉總經理黃玉茹、EMBA傑出校友劉品辰、EMBA113級游志豪、EMBA107級江進助、EMBA101陳建財等校友也紛紛捐款50萬以上響應，在短短2周內超過200校友捐款超過1500萬元。

長年推動AI發展的校友鄭清和，也在此時持續加碼支持。他曾協助打造東海AI中心，這些年默默投入已逾上億元，今年更將再投入千萬經費，支持多項AI產學合作，以及行之有年的TPR計畫，展現對東海AI教育藍圖的長期承諾。鄭清和說，校友們的行動匯聚成一股強大能量，使東海不只是追趕潮流，而是成為引領AI世代教育的先行者。

東海大學校長張國恩表示，校友的支持不只是金額上的突破，而是對東海願景的最大肯定。他說，「AI不是敵人，而是我們最好的隊友。東海要培養的，不只是懂得使用AI的學生，而是能與AI協作、創造價值的新世代人才。

張國恩強調AI PC教室與GB200伺服器的加入，將使東海在醫療、管理、教育、建築等多元領域展開創新實踐。 東海大學校友在70周年校慶前夕，短短兩周募款金額突破4500萬元，將催生兩間全新 AI PC 教室。圖／東海大學提供

