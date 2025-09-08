快訊

I'm donut？驚見「甜甜圈長毛」還拔不出來！官方緊急道歉了

日相石破茂請辭…川普驚訝：他是好人，我們處得很好

柯文哲回新竹第一口不是豬腳麵線而是「它」 高虹安也一起吃

東海大學校友募款4500萬 添設備引進輝達GB200

中央社／ 台中8日電

東海大學校友以行動展現「東海精神」，兩週時間募款新台幣4500萬元，將催生2間AI PC教室，引進NVIDIA GB200伺服器，東海大學將在醫療、管理、教育、建築等領域展開創新實踐。

東海大學今天發布新聞稿，EMBA校友會長、富旺集團董事長林正雄，以及建築師公會副理事長暨全國校友總會理事長葉世宗、英業達創辦人李詩欽共同發起募款，以「七十週年獻禮母校」號召，前管理學院長王凱立和管院院長曾俊堯則扮演推動角色，凝聚校友力量。

林正雄表示，在EMBA校友支持下，兩週共募得近850萬元，校友總會響應捐贈650萬元，李詩欽慷慨捐贈3000萬元，專款建置NVIDIA GB200伺服器，東海AI教室將達到6間，滿足全校師生使用。

長年推動AI發展的校友鄭清和，曾協助打造東海AI中心，今年再投入千萬經費。鄭清和說，校友們的行動匯聚成一股強大能量，使東海不只是追趕潮流，而是成為引領AI世代教育的先行者。另有超過200名校友捐款，總額逾1500萬元。

校長張國恩表示，AI不是敵人，而是最好的隊友；東海要培養的不只是懂得使用AI的學生，而是能與AI協作、創造價值的新世代人才。他強調，AI PC教室與GB200伺服器的加入，將使東海在醫療、管理、教育、建築等多元領域展開創新實踐。

AI GB200 東海大學

延伸閱讀

巨業司機撞死女大生今協商拉高賠償350萬 死者母：未感受公平對待

你哪位？SJ東海來台健身房打卡 竟被知名健身房偷拍還嘴：只認識法海

東海大學今年首度「三路」滿招 3000多位「新生入門」爆棚

東海大學路思義教堂照明設計 勇奪雙料國際大獎

相關新聞

牆壁發霉、家具生鏽還有神祕怪客傳說 政大宿舍被酸像恐怖片片場

開學季將到，不少大學生搬進學校宿舍，其中國立政治大學的宿舍引起網路討論。近日在社群上，有在校生分享宿舍現況，形容環境破舊到像「都市叢林求生體驗營」，牆壁滿是霉斑、鐵櫃生鏽宛如恐怖片片場...

陽明交大研發「無線腦神經調控技術」 短時間精準控制腦波

漫威電影「X戰警」中，X教授戴上腦波增幅器，強化腦部活動甚至改變行為。雖然真實世界不像電影，可以藉科技操控他人思維和行動...

博士轉國教／博士任教中小學要耐操 教師分級是解方？

面對高教海嘯的到來，把過剩的博士挪到師資荒的中小學，合適嗎？資深高中校長及教師直言，目前中小學不缺「高大上」老師，而是缺共同承擔所有工作的老師，也有人認為博士班的訓練，可以賦予教學新思考；學界建議教師分級可做為解方，但台灣設立「研究型教師」為何總是談談就無下文？

台師大女足抽血案 人本揭背後問題：進體育班變沒選擇

台師大女足抽血案引發關注，人本基金會公布報告揭開案件背後「體育班」制度問題，認為固有訓練方式易鞏固身心暴力，教練掌握生殺...

馬來西亞僑生連7年衰退 學界：去中化讓學生失去認同感

教育部公布最新一一三學年大專校院境外生概況統計，人數達十二萬三一八八人，已接近疫情前一年十二萬八一五七人水準；境外生組成...

中國吉林大學交流涉落地招待 教部籲師生勿參與

中國吉林大學辦理「北國風情冬令營」交流，採單方面「落地招待」，恐涉及政治性內容；教育部近期發函多所大專院校，提醒師生不要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。