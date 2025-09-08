東海大學校友募款4500萬 添設備引進輝達GB200
東海大學校友以行動展現「東海精神」，兩週時間募款新台幣4500萬元，將催生2間AI PC教室，引進NVIDIA GB200伺服器，東海大學將在醫療、管理、教育、建築等領域展開創新實踐。
東海大學今天發布新聞稿，EMBA校友會長、富旺集團董事長林正雄，以及建築師公會副理事長暨全國校友總會理事長葉世宗、英業達創辦人李詩欽共同發起募款，以「七十週年獻禮母校」號召，前管理學院長王凱立和管院院長曾俊堯則扮演推動角色，凝聚校友力量。
林正雄表示，在EMBA校友支持下，兩週共募得近850萬元，校友總會響應捐贈650萬元，李詩欽慷慨捐贈3000萬元，專款建置NVIDIA GB200伺服器，東海AI教室將達到6間，滿足全校師生使用。
長年推動AI發展的校友鄭清和，曾協助打造東海AI中心，今年再投入千萬經費。鄭清和說，校友們的行動匯聚成一股強大能量，使東海不只是追趕潮流，而是成為引領AI世代教育的先行者。另有超過200名校友捐款，總額逾1500萬元。
校長張國恩表示，AI不是敵人，而是最好的隊友；東海要培養的不只是懂得使用AI的學生，而是能與AI協作、創造價值的新世代人才。他強調，AI PC教室與GB200伺服器的加入，將使東海在醫療、管理、教育、建築等多元領域展開創新實踐。
▪葉丙成回台大授課管制升級！駐警隊守門口 學生進教室需「雙重認證」
▪繁星遭撤錄取！台中女學霸被證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖
▪ 處理強酸廢液冒白煙！中興大學又爆實驗室意外 緊急疏散上百人
▪「最佳辯士」高中生遭5校取消資格 他曝原要重考 35天後考上成大醫
▪彰化高中冷氣電費「1分鐘1元」惹議 校方認疏失急調整並補償
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言