東海大學校友募款4500萬 添設備引進輝達GB200

東海大學校友以行動展現「東海精神」，兩週時間募款新台幣4500萬元，將催生2間AI PC教室，引進NVIDIA GB200伺服器，東海大學將在醫療、管理、教育、建築等領域展開創新實踐。

東海大學今天發布新聞稿，EMBA校友會長、富旺集團董事長林正雄，以及建築師公會副理事長暨全國校友總會理事長葉世宗、英業達創辦人李詩欽共同發起募款，以「七十週年獻禮母校」號召，前管理學院長王凱立和管院院長曾俊堯則扮演推動角色，凝聚校友力量。

林正雄表示，在EMBA校友支持下，兩週共募得近850萬元，校友總會響應捐贈650萬元，李詩欽慷慨捐贈3000萬元，專款建置NVIDIA GB200伺服器，東海AI教室將達到6間，滿足全校師生使用。

長年推動AI發展的校友鄭清和，曾協助打造東海AI中心，今年再投入千萬經費。鄭清和說，校友們的行動匯聚成一股強大能量，使東海不只是追趕潮流，而是成為引領AI世代教育的先行者。另有超過200名校友捐款，總額逾1500萬元。

校長張國恩表示，AI不是敵人，而是最好的隊友；東海要培養的不只是懂得使用AI的學生，而是能與AI協作、創造價值的新世代人才。他強調，AI PC教室與GB200伺服器的加入，將使東海在醫療、管理、教育、建築等多元領域展開創新實踐。

商品推薦