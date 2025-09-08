奧地利林茲電子藝術節 北藝大向星門的迴聲展亮相

快訊

中央社／ 台北8日電

北藝大新媒系第3度受邀參加奧地利林茲電子藝術節的Campus單元，並推出展覽「向星門的迴聲」，將台灣的科技藝術能量推向國際舞台，也獲得國際觀眾高度肯定。

國立台北藝術大學今天發布新聞稿指出，奧地利林茲電子藝術節是全球最具影響力的科技藝術盛會之一，今年於9月3日至7日登場，主題為「恐慌：是/否」，聚焦藝術、科技與社會的交融，探索在變革中尋找前進動力。

北藝大新媒體藝術系第3度受邀參與Campus單元，推出展覽「向星門的迴聲」，展現新世代藝術家的多元創作力。

北藝大表示，展覽由新媒系主任王福瑞擔任計畫總監，王連晟與林晏竹共同策展，並攜手台灣當代文化實驗場，首次將穹形結構完整運送至林茲展出；策展概念以古文明星門神話為起點，延伸至人工智慧與宇宙想像，探問藝術如何成為開啟多重維度的入口。

參展的台灣藝術家們也帶來多件作品，涵蓋互動藝術、聲音裝置與人工智慧創作，展現豐沛的創新能量，例如聲音藝術演出以實驗性與即時性的聲響激發現場感官，行為藝術則邀請國際觀眾共同參與，促進跨文化互動，沉浸式穹形影像的體驗更驚豔國際觀眾。

北藝大提到，新媒系持續以科技藝術展演呈現台灣藝術的自由、多元與創造力，這次「向星門的迴聲」展覽在教育部、文化部指導下參與林茲電子藝術節，為科技藝術人才的創造與研發注入新動能，更藉由新媒體藝術作品，向世界展現台灣文化藝術能量。

觀眾 能量 藝術節

