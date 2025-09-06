氣候變遷與醫學及教育國際研討會 中山醫大登場

快訊

中央社／ 台中6日電

中山醫學大學今天舉辦「2025氣候變遷與醫學及教育國際研討會」，邀請美國、新加坡及國內產官學專家，聚焦氣候變遷對醫學教育、臨床實務與公共政策的影響。

中山醫大展現跨領域合作迎戰健康危機的決心，舉辦「2025氣候變遷與醫學及教育國際研討會」，邀請美國杜克大學、新加坡國立大學及國內醫學、公衛與環境科學專家、臨床醫師參與，期望將氣候議題納入課程核心，培養具前瞻視野與社會責任的人才。

衛福部政務次長林靜儀致詞表示，衛福部、勞動部及環境部共同推動「健康領域氣候變遷調適行動方案」，包括強化緊急醫療、防疫量能，建立監測與預警系統，以及高低溫關懷服務，守護脆弱族群等。未來將持續跨部會合作，從健康風險管理到社會支持系統，全面提升醫療與公共衛生體系的韌性。

中山醫大校長黃建寧說，氣候變遷已從環境議題轉變為健康威脅，醫學教育不應僅止於診斷與治療，更需理解其對健康的衝擊，並具備跨領域合作能力。透過與國際專家交流，期望引入經驗，推動符合在地需求的課程發展，成為教育革新的起點。

中山醫大醫學院院長葉兆斌則表示，「氣候變遷與健康」不僅是教育議題，更是全民健康的基礎，期待跨國合作讓臨床觀察與數據能反映於政策，打造更具韌性的健康體系。

中山醫大附設醫院心臟內科主任蘇峻弘提醒，極端氣候與空污已對心肺疾病造成威脅，須從流行病學與公共政策雙管齊下因應。

環境部氣候變遷署署長蔡玲儀則分享台灣在減災、再生能源與減碳上的努力，呼籲跨部門合作。中山醫大講座教授楊仁宏建議醫學教育納入氣候敏感性疾病，並推動跨領域合作，以培養具備韌性的醫療人力。

公共政策 氣候變遷 中山醫學大學

