奧地利林茲電子藝術節 北藝大連3年獲邀參展

台北藝術大學連續3年獲邀參加「奧地利林茲電子藝術節」，特別將與台灣當代文化實驗場合作的「穹形語法」穹形結構（Dome）運送至奧地利，呈現沉浸式的視覺影像。

北藝大今天發布新聞稿，新媒體藝術學系於9月3日到7日，參加全球最具指標性的電子藝術盛會「奧地利林茲電子藝術節」，展現台灣在國際舞台的藝術能量與影響力。

林茲電子藝術節每年吸引國際頂尖藝術家、科學家與研究者齊聚。今年北藝大以向星門的迴聲（EchoesToward the Stargate）為展覽主題，由新媒系主任王福瑞擔任計畫總監，王連晟與林晏竹共同策劃。

這次展覽聚焦訊號回響、感知重構、維度連結與未來意識，帶領觀眾從古老星門神話連結至當今人工智慧計畫與宇宙的想像，並提問，「藝術能否成為穿透物質、開啟更多可能性的入口？」

北藝大與台灣當代文化實驗場（C-LAB）合作的「穹形語法」單元，將穹形結構（Dome）運送至奧地利，播映多個藝術作品，將台灣獨特的沉浸式未來視覺影像呈現於國際舞台。

北藝大的參展作品橫跨互動藝術、聲音藝術與結合人工智慧創作，展現台灣新媒體藝術的多元能量。例如「截圖的影像」透過AI影像分類將觀眾的截圖轉化為共享記憶；「蹦」以AI即時轉化照片為3D物件，邀請觀眾共創虛擬場景。相關資訊可參考北藝大網站。

商品推薦