快訊

50嵐「隱藏點法」曝光！一票網友大推：完全另一個層次

交保金差2千萬柯文哲「堅持不欠人」！陳佩琪不排除抵押房子籌錢

最可愛卻沒人要…認養會剩最後2隻小貓「孤單縮籠子裡」 1原因讓志工心疼

奧地利林茲電子藝術節 北藝大連3年獲邀參展

中央社／ 台北6日電
台北藝術大學6日發布新聞稿，連續3年獲邀參加「奧地利林茲電子藝術節」，特別將與台灣當代文化實驗場合作的「穹形語法」穹形結構（Dome）運送至奧地利，呈現沉浸式的視覺影像。（北藝大提供）中央社
台北藝術大學6日發布新聞稿，連續3年獲邀參加「奧地利林茲電子藝術節」，特別將與台灣當代文化實驗場合作的「穹形語法」穹形結構（Dome）運送至奧地利，呈現沉浸式的視覺影像。（北藝大提供）中央社

台北藝術大學連續3年獲邀參加「奧地利林茲電子藝術節」，特別將與台灣當代文化實驗場合作的「穹形語法」穹形結構（Dome）運送至奧地利，呈現沉浸式的視覺影像。

北藝大今天發布新聞稿，新媒體藝術學系於9月3日到7日，參加全球最具指標性的電子藝術盛會「奧地利林茲電子藝術節」，展現台灣在國際舞台的藝術能量與影響力。

林茲電子藝術節每年吸引國際頂尖藝術家、科學家與研究者齊聚。今年北藝大以向星門的迴聲（EchoesToward the Stargate）為展覽主題，由新媒系主任王福瑞擔任計畫總監，王連晟與林晏竹共同策劃。

這次展覽聚焦訊號回響、感知重構、維度連結與未來意識，帶領觀眾從古老星門神話連結至當今人工智慧計畫與宇宙的想像，並提問，「藝術能否成為穿透物質、開啟更多可能性的入口？」

北藝大與台灣當代文化實驗場（C-LAB）合作的「穹形語法」單元，將穹形結構（Dome）運送至奧地利，播映多個藝術作品，將台灣獨特的沉浸式未來視覺影像呈現於國際舞台。

北藝大的參展作品橫跨互動藝術、聲音藝術與結合人工智慧創作，展現台灣新媒體藝術的多元能量。例如「截圖的影像」透過AI影像分類將觀眾的截圖轉化為共享記憶；「蹦」以AI即時轉化照片為3D物件，邀請觀眾共創虛擬場景。相關資訊可參考北藝大網站。

觀眾 奧地利 藝術節 北藝大

延伸閱讀

蒲添生「運動雕塑」重返嘉市北香湖公園 11月揭幕迎321建城慶典

2025台南藝術進區起跑 狂美交響樂團6日打頭陣揭幕

台南用藝術啟發創意 培訓240名廣達「游於藝」藝術小尖兵

懸缺近8個月...北美館新館長出爐 當代館館長駱麗真接棒

相關新聞

馬來西亞僑生連7年衰退 學界：去中化讓學生失去認同感

教育部公布最新一一三學年大專校院境外生概況統計，人數達十二萬三一八八人，已接近疫情前一年十二萬八一五七人水準；境外生組成...

牆壁發霉、家具生鏽還有神祕怪客傳說 政大宿舍被酸像恐怖片片場

開學季將到，不少大學生搬進學校宿舍，其中國立政治大學的宿舍引起網路討論。近日在社群上，有在校生分享宿舍現況，形容環境破舊到像「都市叢林求生體驗營」，牆壁滿是霉斑、鐵櫃生鏽宛如恐怖片片場...

中國吉林大學交流涉落地招待 教部籲師生勿參與

中國吉林大學辦理「北國風情冬令營」交流，採單方面「落地招待」，恐涉及政治性內容；教育部近期發函多所大專院校，提醒師生不要...

超高齡社會來臨 南開科大、南投醫院合作國際專班搶救長照荒

南開科技大學為因應高齡化及長照人力不足，規劃於115學年度開設「新南向產學合作國際專班」，培育長期照護專業人才。校長江昭...

弘光科大師生克服困境 奪國際餐飲挑戰賽15金

弘光科技大學餐旅管理系、食品科技系師生參加「2025日本國際亞洲餐飲挑戰賽（JIAFBC）」，須克服在當地購買食材，並用...

葉丙成回台大授課管制升級！駐警隊守門口 學生進教室需「雙重認證」

網友在Threads發現，台大新學期課程中，葉丙成對4學程及系所開設了「簡報製作與表達」課程，有媒體目擊，葉丙成昨(4)日晚間現身台大授課，但現場戒備森嚴，對葉丙成的人身安全保護不同於往。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。