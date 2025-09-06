聽新聞
馬來西亞僑生連7年衰退 學界：去中化讓學生失去認同感

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

教育部公布最新一一三學年大專校院境外生概況統計，人數達十二萬三一八八人，已接近疫情前一年十二萬八一五七人水準；境外生組成則以越南印尼為最大來源國，其中越南學生一年成長約一點二萬人，但傳統僑生大國馬來西亞則連七年衰退，已跌破一萬人。

學界、教團分析，馬國當地華人社群非常傳統、有很強烈的家族觀念，心中也有大中華的想像，過去對中華民國台灣有很深的文化認同，但近年隨著去中化等，都讓馬國僑生漸漸失去認同感，再加上中國大陸、新加坡近年都紛紛提出高額獎學金挖角，最優秀的馬國僑生首選已非台灣。

根據教育部統計，一一三學年境外生生源國第一名為越南，計三萬九六九五人，較前一年大幅成長約一點二萬人；第二名為印尼一萬六二一二人，較前一年略減約二百人；第三名為馬來西亞九六八六人，但為近十年來低點，更首度跌破一萬人。

馬來西亞過去為僑生主要生源國，以一一三年為例，仍有七成以僑生身分來台就學。不過學界高層表示，近年隨著台灣去中化等，讓馬國僑生漸漸失去認同感，當台灣失去文化誘因，又拿不出能堪比鄰國的獎學金，而教育體制也不一定比得過人，則僑生自然有所取捨，近年馬國僑生多往新加坡、中國大陸甚至紐澳等發展。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉分析，馬來西亞僑生減少原因複雜，一是馬國華人社群少子化嚴重，再者是中國大陸近年提出高額獎學金，新加坡也積極搶人，經濟許可的學生也會赴歐美，最優秀的馬國僑生首選已非台灣。

教育部則說，配合新南向政策及強化人口及移民政策，每年均到越南、馬來西亞及印尼等國舉辦招生宣導活動，透過產學合作國際專班等招生彈性措施，有效擴充生源。

