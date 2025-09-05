中國吉林大學交流涉落地招待 教部籲師生勿參與

快訊

中央社／ 台北5日電
中國吉林大學辦理「北國風情冬令營」交流，採單方面「落地招待」，恐涉及政治性內容；教育部近期發函多所大專院校，提醒師生不要參與，也不要轉發或幫忙宣傳。聯合報資料照片
中國吉林大學辦理「北國風情冬令營」交流，採單方面「落地招待」，恐涉及政治性內容；教育部近期發函多所大專院校，提醒師生不要參與，也不要轉發或幫忙宣傳。

教育部近日發函多所大專校院，點名吉林大學的「北國風情冬令營」涉及單方面落地招待，提醒各校在遇到兩岸交流活動時，必須依照教育部先前提供的檢核表，確定沒有違反法令規定，或涉及政治性內容。

教育部今天回應中央社記者指出，近期收到許多學生、家長反映，「北國風情冬令營」恐有「假交流真統戰」的疑慮。經向各校了解，確認這項活動確實有「落地招待」等不合理的狀況，因而發函提醒各校。

教育部強調，兩岸教育交流應本於「對等尊嚴」及「健康有序」原則進行，且不能違反兩岸條例等相關法規。教育部已多次發函提醒大專校院，學校對於師生參與兩岸教育交流活動時，應符合相關規範，並加強內控機制及自我監督管理。

依照教育部「公告及辦理兩岸教育交流活動自我檢核表」，檢核項目包括主辦單位是否為黨政軍或政治性團體、活動名稱是否矮化、行程是否涉及統戰、不合常理的招待等。

