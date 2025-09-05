亞洲啦啦隊錦標賽 康寧大學師生齊入選國家隊

康寧大學長期照護系教師邱淑媛和4名學生，今年一同入選2025亞洲啦啦隊錦標賽的國家代表隊，預計9月10日到16日前往泰國曼谷參賽，與亞洲各國頂尖隊伍同場競技。

康寧大學今天發布新聞稿，這次國家代表隊選拔爭激烈，邱淑媛獲聘為嘻哈雙人青年組國家代表隊教練，入選選手包括沈芯妤、王郁喬（舞蹈啦啦隊-嘻哈雙人青年組），以及張詔昕、楊佳沛（競技啦啦隊-混合團體第四級青年組）。

康寧大學校長陳清溪表示，師生能代表台灣站上國際舞台，不僅是對選手專業能力的肯定，更象徵康寧大學在體育教育與跨域培養上的努力成果。

陳清溪強調，這些榮耀背後展現了師生堅持不懈的訓練精神與團隊合作價值，未來校方也將持續投入更多資源，協助學生在學業與專業場域都能並重。

康寧大學董事長吳慶堂勉勵入選師生，要帶著康寧的精神與自信，勇敢挑戰、盡情發揮，在國際舞台上展現青春的活力與團隊的力量。他也期許，在追求成績的同時，更要把握這難得的學習與交流機會，將經驗帶回校園，傳承給更多學弟妹。

商品推薦