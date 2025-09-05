快訊

柯文哲交保 民眾黨：一同找回台灣的司法正義

詐騙粉絲買寫真集撈1713萬 孫安佐表姊求刑5年、主嫌15年

泰國政局紛亂！9%總理人民挺不挺？

亞洲啦啦隊錦標賽 康寧大學師生齊入選國家隊

中央社／ 台北5日電

康寧大學長期照護系教師邱淑媛和4名學生，今年一同入選2025亞洲啦啦隊錦標賽的國家代表隊，預計9月10日到16日前往泰國曼谷參賽，與亞洲各國頂尖隊伍同場競技。

康寧大學今天發布新聞稿，這次國家代表隊選拔爭激烈，邱淑媛獲聘為嘻哈雙人青年組國家代表隊教練，入選選手包括沈芯妤、王郁喬（舞蹈啦啦隊-嘻哈雙人青年組），以及張詔昕、楊佳沛（競技啦啦隊-混合團體第四級青年組）。

康寧大學校長陳清溪表示，師生能代表台灣站上國際舞台，不僅是對選手專業能力的肯定，更象徵康寧大學在體育教育與跨域培養上的努力成果。

陳清溪強調，這些榮耀背後展現了師生堅持不懈的訓練精神與團隊合作價值，未來校方也將持續投入更多資源，協助學生在學業與專業場域都能並重。

康寧大學董事長吳慶堂勉勵入選師生，要帶著康寧的精神與自信，勇敢挑戰、盡情發揮，在國際舞台上展現青春的活力與團隊的力量。他也期許，在追求成績的同時，更要把握這難得的學習與交流機會，將經驗帶回校園，傳承給更多學弟妹。

舞台 青年 康寧大學

延伸閱讀

新青安鬆綁！營建股狂飆7％ 網酸：炒房國家隊集結了

高球／品牌連續6年贊助國家隊 高協贈與柯瑞同款球袋給隊員 

創新平台／智慧協作 打造醫療AI國家隊

台灣啦啦隊練習生在韓國球場爆紅！韓網友驚呼她撞臉IVE 安俞真

相關新聞

葉丙成回台大授課管制升級！駐警隊守門口 學生進教室需「雙重認證」

網友在Threads發現，台大新學期課程中，葉丙成對4學程及系所開設了「簡報製作與表達」課程，有媒體目擊，葉丙成昨(4)日晚間現身台大授課，但現場戒備森嚴，對葉丙成的人身安全保護不同於往。

牆壁發霉、家具生鏽還有神祕怪客傳說 政大宿舍被酸像恐怖片片場

開學季將到，不少大學生搬進學校宿舍，其中國立政治大學的宿舍引起網路討論。近日在社群上，有在校生分享宿舍現況，形容環境破舊到像「都市叢林求生體驗營」，牆壁滿是霉斑、鐵櫃生鏽宛如恐怖片片場...

超高齡社會來臨 南開科大、南投醫院合作國際專班搶救長照荒

南開科技大學為因應高齡化及長照人力不足，規劃於115學年度開設「新南向產學合作國際專班」，培育長期照護專業人才。校長江昭...

弘光科大師生克服困境 奪國際餐飲挑戰賽15金

弘光科技大學餐旅管理系、食品科技系師生參加「2025日本國際亞洲餐飲挑戰賽（JIAFBC）」，須克服在當地購買食材，並用...

銀髮學習新浪潮「第三人生大學」試辦 中正大學報滿、嘉大走出特色

台灣將邁入超高齡社會，教育部鼓勵銀髮族與中壯年持續學習，今年首度試辦「第三人生大學」，選定38所大專院校參與。嘉義中正大...

超高齡社會健康照護 暨大新設2學程育才

台灣將邁入超高齡社會，醫療照護產業人才恐現缺口，國立暨南國際大學獲教育部核准，115學年度設立「學士後護理學系」與「智慧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。