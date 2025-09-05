逢甲大學總體檢校內樹木 22棵開學前移除

快訊

中央社／ 台中5日電

逢甲大學榕樹大道1棵樹齡60年榕樹6月13日突然傾倒，吳姓碩士生遭壓樹幹下不治。暑假期間校方總體檢校內樹木，開學前已陸續移除22棵，安全加固有疑慮喬木。

逢甲大學7月安全加固具疑慮喬木，包括6棵加裝鋼纜、1棵加設鋼柱，暑期健康檢查校園樹木，建立「強化喬木健康管理與風險防範計畫」，同步強化風險管理與通報機制，制訂短、中、長期規劃。

逢甲大學告訴中央社記者，經專家會勘，8月26日到31日陸續移除19棵經判定須移除樹木，並同步全校樹木修剪、矮降、支撐架與花台移除等必要措施。

校方說，9月4日追加移除3棵樹木並持續修剪其他樹木，預計9月13日到14日再加固3棵樹木。

校方表示，校內有超過1000棵大大小小不同樹種樹木，經盤點樹齡較老、樹木較大喬木約100棵，近期率先移除壽命達年限、樹幹老化中空、種植環境不佳或嚴重傾斜等樹木。

