逢甲大學總體檢校內樹木 22棵開學前移除
逢甲大學榕樹大道1棵樹齡60年榕樹6月13日突然傾倒，吳姓碩士生遭壓樹幹下不治。暑假期間校方總體檢校內樹木，開學前已陸續移除22棵，安全加固有疑慮喬木。
逢甲大學7月安全加固具疑慮喬木，包括6棵加裝鋼纜、1棵加設鋼柱，暑期健康檢查校園樹木，建立「強化喬木健康管理與風險防範計畫」，同步強化風險管理與通報機制，制訂短、中、長期規劃。
逢甲大學告訴中央社記者，經專家會勘，8月26日到31日陸續移除19棵經判定須移除樹木，並同步全校樹木修剪、矮降、支撐架與花台移除等必要措施。
校方說，9月4日追加移除3棵樹木並持續修剪其他樹木，預計9月13日到14日再加固3棵樹木。
校方表示，校內有超過1000棵大大小小不同樹種樹木，經盤點樹齡較老、樹木較大喬木約100棵，近期率先移除壽命達年限、樹幹老化中空、種植環境不佳或嚴重傾斜等樹木。
【文教熱話題】
▪繁星遭撤錄取！台中女學霸證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖
▪「最佳辯士」遭5校封殺首曝心路歷程 因媽媽1句話拚分科逆轉勝
▪逢甲大學宿舍爆紅！網驚根本高級青旅價格曝 最便宜月租不到4千
▪與學生並肩作戰！北一女校長開學宣布參加學測：勿自我設限
▪開學日展奇招！建中校長「硬幣穿紙」魔術秀 盼學生心想事成
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言