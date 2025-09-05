逢甲大學總體檢校內樹木 22棵開學前移除

網友在Threads發現，台大新學期課程中，葉丙成對4學程及系所開設了「簡報製作與表達」課程，有媒體目擊，葉丙成昨(4)日晚間現身台大授課，但現場戒備森嚴，對葉丙成的人身安全保護不同於往。

2025-09-05 08:47