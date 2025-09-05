弘光科大師生克服困境 奪國際餐飲挑戰賽15金

弘光科技大學餐旅管理系、食品科技系師生參加「2025日本國際亞洲餐飲挑戰賽（JIAFBC）」，須克服在當地購買食材，並用飯店陽春廚具製作作品，最終奪下15面金牌佳績。

弘光科大今天發布新聞稿指出，由日本觀光飲食文化交流協會與亞洲廚師協會共同主辦的「2025日本國際亞洲餐飲挑戰賽（JIAFBC）」，在日本沖繩舉辦，也是沖繩首次承辦國際亞洲餐飲挑戰賽，吸引來自日本、台灣、韓國、德國、印尼、土耳其、英國、新加坡、越南及馬來西亞等10個國家，共436名選手同場較勁，場面盛大。

競賽項目涵蓋冷展料理、日式和果子、西點烘焙、中餐料理、地方小吃、觀光伴手禮設計及專業調酒等領域。台灣代表隊由餐旅系、食科系師生組成，共6名教師、8名學生參賽，奪15金、2銀、1銅。

其中，學生張家瑄參加的「傳統調酒」為現場賽，她說，賽前反覆練熟技術，但上場比賽對選手而言，最困難的地方在於克服緊張，她先不斷深呼吸平穩心緒，以免亂了步調，順利完賽，很開心能拿到金牌。

學生胡嘉珉則表示，雖然參加的是展示賽，但因檢疫關係，食材必須到當地購買，他和老師向飯店借簡易廚房，只有電磁爐可以使用，大家在烹調器具及空間受限下完成參賽作品，極具挑戰性。

國際餐旅學院院長陳玉舜指出，此次參加國際競賽不僅彰顯台灣師生在餐飲專業上的傑出實力，更透過舞台與各國好手切磋交流，深化國際視野，有助於提升餐飲教育全球化發展。

