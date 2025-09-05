銀髮學習新浪潮「第三人生大學」試辦 中正大學報滿、嘉大走出特色

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
教育部鼓勵銀髮族與中壯年持續學習，今年首度試辦「第三人生大學」，選定38所大專院校參與。嘉義中正大學與嘉大開學試辦，規畫特色學程，為壯世代人生開創新局，圖為嘉大過去為開辦的生活美藝班。圖／取自嘉大官網

台灣將邁入超高齡社會，教育部鼓勵銀髮族與中壯年持續學習，今年首度試辦「第三人生大學」，選定38所大專院校參與。嘉義中正大學與嘉大開學試辦，規畫特色學程，為壯世代人生開創新局。

中正開設3主題學程：「全齡健康照顧規畫與管理」、「樂齡AI創新教學與學習設計」、「健康自我掌控與運動職涯開創」，預計招收60名學員，76人報名，課程具吸引力，校方日前公告錄取學員，明天在民雄校區為「第三人生」學習揭幕。

嘉大招生面臨挑戰，原定開設「生活美藝」、「農好養生樂活」及「保健與樂活」3學程，雖同樣以55歲以上具高中職學歷優先對象，開放30至55歲社會人士報名，但最終僅18人報名，未達到每班20人的補助標準，儘管如此，嘉大決定自費先開辦「生活美藝」學程，首招12名學員，下周一民雄校區上課。雖人數不多，校方將投入頂尖師資與優質課程，期透過口碑建立，持續宣傳招生，為後續擴大辦學奠定基礎。

「生活美藝」課程以「茶文化」為核心主軸，保存傳統茶藝，將其融入現代生活。從認識、欣賞到實務操作，涵蓋「茶藝生活美學」、「茶器鑑賞與實作」及「生活紙藝創作」等多元面向，結合在地特色，借助阿里山茶等資源，提供學員實地探索機會。

「第三人生大學」開辦引發與社大競爭或互補話題。嘉市社大深耕25年，累積超過10萬人次修課，社大前校長賴萬鎮認為，退休族群對終身學習的需求龐大，關鍵在課程規畫是否符合興趣、上課時地是否便利及師資安排，樂見大學投入終身教育，但也坦言「第三人生大學」名稱對民眾難理解，不利招生。

教育部試辦計畫以「人生10素養」為核心，涵蓋全人健康、生涯轉型與社會連結等3大領域。課程設計12至18學分學程，提供彈性修課時間與虛實整合學習方式，讓學生「隨進隨出」。首年目標招收1500至2000人，學員需繳交學分費，學籍最長可修讀10年，為壯世代提供多元學習管道，也為高等教育機構注入活水，迎接超高齡社會。

