葉丙成回台大授課管制升級！駐警隊守門口 學生進教室需「雙重認證」

前教育部政務次長葉丙成涉台大性平案洩密，雖教育部調查後認定未違反《性別平等教育法》，但他主動請辭，並回到台大任教。台大新學期課程中，葉丙成在4系所及學程開設了「簡報製作與表達」，也有媒體目擊，他昨(4)日晚間現身台大授課，且現場戒備森嚴，加強對其人身安全保護。

根據《鏡新聞》報導，昨日晚間6點40分，葉丙成準時現身新學期開設的「簡報製作與表達」課程，除了台大駐警隊外，還另有3、4名校安人員，大批人馬守在教室門外；選修此堂課的學生，進教室須出示學生證或身分證，及選課確認信來做雙重認證，始得放行，保安機制相當嚴備。

從台大課程網站可查詢到，葉丙成新學期似僅開設一門「簡報製作與表達」課程，包括電機所、生醫電資所、電信所及領導學程的學生都可選修，上限為68人，加退選簽至70人，不開放旁聽，可充抵基本能力課程。

看到葉丙成的人身安全獲得如此大動作保護，疑似性平案當事女學生在Threads上發文怒批台大雙標，認為「那我的人身安全呢？深夜，我真的好累。到底要多麼努力才能保護自己？到底要多麼努力才有資格活著？有人在乎粉身碎骨的人被迫丟棄自己的名字嗎？」

不少網友對葉丙成在性平案洩密後返台大教書一事相當驚訝，有人評論賴清德總統默許此事，是不要政治前途了嗎？也有人直呼葉丙成授課的排場也太大，堪稱「葉皇級」天龍人教授，一般平民教授上課都沒保鑣。

