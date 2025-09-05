快訊

冠蓋滿京華 斯人獨憔悴！川普白宮宴請科技大咖 昔日麻吉馬斯克缺席

早餐後別馬上刷牙、多打網球…6個小習慣可能讓你活得更健康

新北驚傳電梯井意外！男子從高處急墜 無生命跡象送醫搶救

葉丙成回台大授課管制升級！駐警隊守門口 學生進教室需「雙重認證」

聯合新聞網／ 綜合報導
前教育部政務次長葉丙成請辭後返台大教書。 聯合報系資料照
前教育部政務次長葉丙成請辭後返台大教書。 聯合報系資料照

前教育部政務次長葉丙成台大性平案洩密，雖教育部調查後認定未違反《性別平等教育法》，但他主動請辭，並回到台大任教。台大新學期課程中，葉丙成在4系所及學程開設了「簡報製作與表達」，也有媒體目擊，他昨(4)日晚間現身台大授課，且現場戒備森嚴，加強對其人身安全保護。

根據《鏡新聞》報導，昨日晚間6點40分，葉丙成準時現身新學期開設的「簡報製作與表達」課程，除了台大駐警隊外，還另有3、4名校安人員，大批人馬守在教室門外；選修此堂課的學生，進教室須出示學生證或身分證，及選課確認信來做雙重認證，始得放行，保安機制相當嚴備。

從台大課程網站可查詢到，葉丙成新學期似僅開設一門「簡報製作與表達」課程，包括電機所、生醫電資所、電信所及領導學程的學生都可選修，上限為68人，加退選簽至70人，不開放旁聽，可充抵基本能力課程。

看到葉丙成的人身安全獲得如此大動作保護，疑似性平案當事女學生在Threads上發文怒批台大雙標，認為「那我的人身安全呢？深夜，我真的好累。到底要多麼努力才能保護自己？到底要多麼努力才有資格活著？有人在乎粉身碎骨的人被迫丟棄自己的名字嗎？」

不少網友對葉丙成在性平案洩密後返台大教書一事相當驚訝，有人評論賴清德總統默許此事，是不要政治前途了嗎？也有人直呼葉丙成授課的排場也太大，堪稱「葉皇級」天龍人教授，一般平民教授上課都沒保鑣。

台大 葉丙成 性平案

延伸閱讀

中山大學可以被莊智淵教桌球！校友見選課頁面愣：還是20年前模樣

誤植「最佳辯士」被5校退貨…他談35天逆襲上成大關鍵：媽媽一句話點醒

飛虎隊登上台灣零食！AIT秀二戰空軍限定款 網讚：乖乖果然是國防產業

作家悔年輕時為拚資歷、加薪跳槽 揭「回鍋」老東家主因是它

相關新聞

葉丙成回台大授課管制升級！駐警隊守門口 學生進教室需「雙重認證」

網友在Threads發現，台大新學期課程中，葉丙成對4學程及系所開設了「簡報製作與表達」課程，有媒體目擊，葉丙成昨(4)日晚間現身台大授課，但現場戒備森嚴，對葉丙成的人身安全保護不同於往。

牆壁發霉、家具生鏽還有神祕怪客傳說 政大宿舍被酸像恐怖片片場

開學季將到，不少大學生搬進學校宿舍，其中國立政治大學的宿舍引起網路討論。近日在社群上，有在校生分享宿舍現況，形容環境破舊到像「都市叢林求生體驗營」，牆壁滿是霉斑、鐵櫃生鏽宛如恐怖片片場...

弘光科大師生克服困境 奪國際餐飲挑戰賽15金

弘光科技大學餐旅管理系、食品科技系師生參加「2025日本國際亞洲餐飲挑戰賽（JIAFBC）」，須克服在當地購買食材，並用...

銀髮學習新浪潮「第三人生大學」試辦 中正大學報滿、嘉大走出特色

台灣將邁入超高齡社會，教育部鼓勵銀髮族與中壯年持續學習，今年首度試辦「第三人生大學」，選定38所大專院校參與。嘉義中正大...

超高齡社會健康照護 暨大新設2學程育才

台灣將邁入超高齡社會，醫療照護產業人才恐現缺口，國立暨南國際大學獲教育部核准，115學年度設立「學士後護理學系」與「智慧...

清大率團赴美取經 台廠爭搶先進核能供應鏈門票

新式核能技術布局再現進展。由清華大學原子科學院與台灣核能級產業發展協會組成的訪問團，日前赴美參訪愛達荷國家實驗室（INL...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。