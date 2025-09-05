聽新聞
超高齡社會健康照護 暨大新設2學程育才

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導

暨大護理學院學生在學習期間能參與海外實習、參訪，圖為至業界台南奇美醫學中心參訪。圖／國立暨南國際大學提供
台灣將邁入超高齡社會，醫療照護產業人才恐現缺口，國立暨南國際大學獲教育部核准，115學年度設立「學士後護理學系」與「智慧健康管理碩士在職學位學程」，有利跨領域轉職，滿足健康照護與智慧醫療產業人力需求。

暨大指出，台灣人口快速高齡化，醫療照護體系日益嚴峻，尤其是護理人力短缺與智慧醫療轉型等需求，大學端有義務投入培育人才，經教育部審查通過，下學年度推動兩大新設學程。

「學士後護理學系」提供跨領域轉職新契機，可望緩解護理人力不足；「智慧健康管理碩專班」整合科技與管理知能，聚焦智慧穿戴、遠距照護、健康大數據分析等主題，培育兼具實務能力與科技素養的專業人才。

「學士後護理學系」鎖定不同專業背景的大學畢業生，設計2年專業課程與1年集中實習，縮短養成期，加速投入臨床實務；多元背景融合也將強化護理領域的整合和創新，提升照護服務品質。「智慧健康管理碩專班」課程兼顧現職醫護、健康產業人員及有志投入健康科技者。兩項課程時間有彈性，均有利在職進修及轉職銜接。

暨大校長武東星說，兩大新設學程將與醫療機構合作，提供助學金、集中式實習與就業銜接機制，規畫海外實習、交換學習計畫與國際師資協同授課，建構從基層到管理、從臨床到科技的完整健康照護人才培育體系。

暨大 機制 醫護 高齡化 健康管理

