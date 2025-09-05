聽新聞
聽媽媽的話 「最佳辯士」考上成大醫

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中高中生因學習歷程檔案中寫下「最佳辯士」，被5所醫學系取消資格，花35天錄取成大醫學系，他接受補習班訪問分享心路歷程。圖／擷自高鳴專業數學團隊直播
台中楊姓學生因學習歷程檔案寫下「最佳辯士」頭銜遭檢舉後，被原已錄取的5校醫學系取消錄取資格，該生參加分科測驗，花35天考上成功大學醫學系。他日前受訪表示，自己確實做錯，當時一度覺得完蛋了，後來媽媽的一句話「你做過的事，再做一次會很難嗎？」助他調適心態應試。

他開玩笑說，備考時模擬考上台大農經，原以為沒救了，後來錄取成大醫學院，「我從總統（前總統李登輝）的學弟，到現在還是總統（賴清德總統）的學弟」。

楊姓學生學測考出74級分，正取陽明交大北醫、中國附醫、中山附醫與備取長庚大學醫學系，他在社群分享自己學習歷程檔案，遭檢舉誤植「最佳辯士」頭銜，先後遭取消資格。他參加補習班直播，分享心路歷程。

楊姓學生坦言，自己確實做錯事情，「要我選的話，我會從一開始把那個獎狀名稱打好，就不會出現這個問題了」；當各校輪流取消資格，就知道大概完蛋了，第一個想法是準備重考，距離分科測驗只剩35天，學測跟分科的差距是16本書的量。

他強調，當時媽媽說「你做過的事情，再叫你做一次會很難嗎？」他仔細想還好，將心態調適回來；當初因為要在網路上，找到申請過醫學系的資料很難，只想幫助學弟妹，才在網路分享。

他表示，被取消資格跟畢業典禮差不多時間，當天他向心儀女孩告白成功，從開始交往到考分科剛好是35天，就當作上天給的考驗，「把高中的東西好好讀完，所以把我丟回去考分科，我就硬著頭皮考完吧」。

他強調，原本想重考，把分科當成助跑，在最短時間讀了90%的書，第1次寫模擬考卷上的是台大農經，原以為沒救，後來愈寫愈上手，最終錄取上成大醫。

辯士 北醫 台大 分科測驗 成功大學 陽明交大 畢業典禮

