清大率團赴美取經 台廠爭搶先進核能供應鏈門票
新式核能技術布局再現進展。由清華大學原子科學院與台灣核能級產業發展協會組成的訪問團，日前赴美參訪愛達荷國家實驗室（INL）與西屋電氣（Westinghouse），瞄準小型模組化核反應器（SMR）及微型反應爐（MMR）應用發展機會，積極評估引進5MW級研究用模組化反應器至台灣設廠的可行性。
清大原科院長葉宗洸表示，期望透過產學合作與技術引進，推動台廠自建小型反應器系統，由西屋負責技術監造，協助培養本土核能設備製造能力，讓台灣精密機械業有機會切入美系先進核能反應器供應鏈。未來若成功落地，清大也可望成為東南亞展示示範基地，吸引鄰近國家借鏡。
此次參訪行程中，包括西屋eVinci與Radiant兩款5MW模組化微型反應器進度皆受團隊關注。業界指出，美國在擴大先進核能產能規模下，對AP1000等第3代反應器的關鍵零組件需求急升，西屋也針對亞太供應鏈釋出合作意願。
據了解，台灣已有多家業者如華新（1605）麗華、銘榮元、良聯、盈聯通科等參與簡報，爭取爐體、壓力容器與高規電力系統等訂單機會，展現進軍美國核能市場的企圖心。惟最終建置仍需經台灣核安會核准，相關計畫將續向主管機關報告推進。
