中興大學又爆實驗室意外 1學生被酸性液體灼傷送醫
中興大學接連發生實驗室事故，繼3日晚間工學院實驗室發生爆炸意外，導致楊姓女學生手指受傷送醫，今天下午3時許，中興大學食品系4樓實驗室又發生意外，造成2名學生輕微受傷。校方表示，第一時間已疏散全棟人員，校方後續將強化實驗室安全教育與操作管理。
今天下午3時許，中興大學食品系4樓實驗室，有學生在處理強酸廢液時疑似操作不慎，現場隨即冒出大量白色氣體，校方立刻疏散超過100人。消防人員獲報趕抵現場處理，現場無火勢及煙霧，有2名輕微受傷，1名女學生額頭被強酸噴濺燙傷，意識清楚；另1名學生疑吸入不明氣體，造成身體不適，皆送醫院治療。
中興大學表示，事發地點為食品暨生物科技大樓四樓實驗室，因學生操作廢液處理不慎，產生大量白色氣體，現場並無明火，實驗室即刻依規定通報消防單位處理，且該大樓第一時間進行全棟人員疏散。
校方表示，消防隊到場後，立即協助現場排煙通風作業。一名學生有戴護目鏡，額頭因廢液處理過程中被酸性液飛濺致1度1％面積灼傷送醫，意識清楚，無生命危險。校方強調，後續將強化實驗室安全教育與操作管理。
