聽新聞
0:00 / 0:00
處理強酸廢液冒白煙！中興大學又爆實驗室意外 緊急疏散上百人
國立中興大學接連發生實驗室事故。繼3日晚間工學院實驗室發生爆炸意外，導致楊姓女學生手指受傷送醫，今天下午3時30分許，中興大學食品系4樓實驗室又發生意外，據傳處理強酸廢液時，冒出大量白色氣體，校方疏散上百人。
初步了解，今天下午食品系4樓實驗室，有學生在處理強酸廢液時疑似操作不慎，現場隨即冒出大量白色氣體，校方立刻疏散超過100人。消防人員獲報趕抵現場，目前已開始處理，詳細原因仍待釐清。
昨傍晚約6時校方接獲通報，工學院大樓5樓冒出煙霧。經查是化工系楊姓女學生進行鋰電池放電實驗時，疑因電壓過大引發爆炸，所幸僅造成她右手食指受傷，並未引起火勢。
【文教熱話題】
▪繁星遭撤錄取！台中女學霸證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖
▪「最佳辯士」遭5校封殺首曝心路歷程 因媽媽1句話拚分科逆轉勝
▪逢甲大學宿舍爆紅！網驚根本高級青旅價格曝 最便宜月租不到4千
▪與學生並肩作戰！北一女校長開學宣布參加學測：勿自我設限
▪開學日展奇招！建中校長「硬幣穿紙」魔術秀 盼學生心想事成
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言