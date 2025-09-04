處理強酸廢液冒白煙！中興大學又爆實驗室意外 緊急疏散上百人

國立中興大學接連發生實驗室事故。繼3日晚間工學院實驗室發生爆炸意外，導致楊姓女學生手指受傷送醫，今天下午3時30分許，中興大學食品系4樓實驗室又發生意外，據傳處理強酸廢液時，冒出大量白色氣體，校方疏散上百人。

初步了解，今天下午食品系4樓實驗室，有學生在處理強酸廢液時疑似操作不慎，現場隨即冒出大量白色氣體，校方立刻疏散超過100人。消防人員獲報趕抵現場，目前已開始處理，詳細原因仍待釐清。

昨傍晚約6時校方接獲通報，工學院大樓5樓冒出煙霧。經查是化工系楊姓女學生進行鋰電池放電實驗時，疑因電壓過大引發爆炸，所幸僅造成她右手食指受傷，並未引起火勢。

國立中興大學。(本報資料照片)

