東華勞資締結團體協約遭駁回 高教工會批教育部：帶頭打壓專案教師

高教工會今赴教育部前陳情，高喊「勞資簽團協，教育部打壓！」指國立東華大學就體育中心專案教師評量事項與工會達成團體協約，但教育部卻以有違大學法為由，拒絕核可協約內容。工會痛批，此舉如主管機關帶頭欺壓專案教師，連最後的團體協商權都要打壓，將再赴勞動部陳情。

高教工會組織部主任林柏儀表示，專案教師歷來被視為「非勞非教」，監察院三年前就糾正教育部，指對專案教師保障不當，又歷來專案教師承受種種不合理待遇，主因都在於缺乏來年是否續聘的評量標準，常擔心是否得罪主管來年就不續聘。

對此，林柏儀指出，該團體協約約定評分應以級距中間位數為基本分，加減分需提供具體佐證，若有加減分爭議則須由審議委員會決定，更規範審議委員會須有一名外部委員，設計上就是要讓專案教師不用擔心動輒得咎。

林柏儀說，去年六月東華大學就向教育部呈報，在於依法需主管機關核可，而教育部先是不回應，之後卻以大學法21條「大學應建立教師評鑑制度」否決，更以ＳＯＰ作業流程檢核表，指協約內容涉及大學法、教師法等規定，應不得協商，但制度內容本來就有彈性由大學自主決定，教育部此舉顯然是曲解法規。

高教工會副理事長張鑫隆則表示，教育部排除專案教師與專任教師享有教師法相同保障，卻又以大學法21條規定教師評鑑制度，屬強制禁止規定為由，排除團體協約中訂定專案教師評量基準。此是玩兩面手法，一方面不讓專案教師和專任教師享同等待遇，另一方面又以大學法已規範評鑑制度來排除雙方團體協約的可能。

張鑫隆說，專案教師已經陷入非勞非教的困境，若再剝奪其團體協商權，難以想像專案教師竟是如此沒尊嚴、只能任人宰割。

全國教師工會總聯合會也出面聲援高教工會，文宣部主任羅德水指出，全教總所屬的台南、宜蘭教師工會也曾面臨團體協約已合意，卻在最後關頭被地方政府否准，在於團體協約法第10條，公營事業機構、公立學校團體協約，應於簽訂前取得主管機關核可，等同給予主管機關否決權。

對此，羅德水也表示，朝野立委應啟動修正團體協約法第10條主管機關核可權規定，真正落實勞資自治；再者，也應儘速啟動修法，包括工會法禁止教師組織企業工會等狀況。

教育部高教司專委吳志偉出面接受陳情，他表示，教育部沒有阻攔的意思，對學校願保障編制外教學人員權益樂觀其成，是檢核時部分內容不合法令規定，因此先退回東華大學釐清，會督導學校盡快釐清後報部完備。

