轉職新契機！超高齡社會人力缺 暨大新設2學位學程

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
暨大護理學院學生在學習期間能參與海外實習、參訪，圖為至業界台南奇美醫學中心參訪。圖／國立暨南國際大學提供
暨大護理學院學生在學習期間能參與海外實習、參訪，圖為至業界台南奇美醫學中心參訪。圖／國立暨南國際大學提供

台灣將邁入超高齡社會，醫療照護產業人才恐現缺口，為因應高齡化，國立暨南國際大學獲教育部核准，115學年度設立「學士後護理學系」與「智慧健康管理碩士在職學位學程」，有利跨領域轉職，滿足健康照護與智慧醫療產業人力需求。

暨大指出，台灣人口快速高齡化，醫療照護體系面臨嚴峻挑戰，尤其是護理人力短缺與智慧醫療轉型等需求，大學端有義務投入培育人才，經教育部審查通過，115學年度起設立「學士後護理學系」與「智慧健康管理碩士在職學位學程」。

而「學士後護理學系」將提供跨領域轉職新契機，並有助於緩解護理人力不足的現況；「智慧健康管理碩專班」則整合科技與管理的知能，引領數位醫療新浪潮，為現職醫護人員、健康產業從業者及有志投入健康科技領域者設計。

暨大表示，「學士後護理學系」鎖定不同專業背景的大學畢業生，2年專業課程與1年集中實習專業訓練，縮短養成期，加速培育護理人才投入臨床實務工作；透過多元專業背景融合，強化護理領域整合和創新能力，提升專業照護的服務品質。

「智慧健康管理碩專班」結合資訊管理與醫療科技等跨領域優勢，涵蓋智慧穿戴裝置應用、遠距照護、健康大數據分析等核心主題，培育兼具科技素養與實務能力的智慧健康管理人才。兩學程設計讓現職人員能順利轉職銜接機制的課程時間。

暨大校長武東星表示，兩大新設學程將攜手醫療機構提供助學金方案，集中式實習安排與就業銜接，有海外實習、參訪、交換學習計畫，國際師資協同授課拓展國際與專業發展視野，建構從基層到管理、從臨床到科技的健康照護人才培育鏈。

