快訊

中興大學實驗室驚傳爆炸 女學生遭燙傷…疑鋰電池電壓過大

放軟了？舒淇、吳慷仁等藝人轉發央視閱兵貼文 陸委會稱尚無踩紅線

聽新聞
0:00 / 0:00

高齡社會如何永續幸福 法鼓文理學院與日本東北大學合作研討

聯合報／ 記者何定照／即時報導
法鼓文理學院（圖）與日本排名前三的東北大學合作，於9月8日在法鼓文理學院共同舉辦「高齡社會的永續幸福國際研討會」。記者何定照／攝影
法鼓文理學院（圖）與日本排名前三的東北大學合作，於9月8日在法鼓文理學院共同舉辦「高齡社會的永續幸福國際研討會」。記者何定照／攝影

人人希望擁有幸福，隨著人類壽命增長、高齡化社會來臨，人們需要探索如何關照身心、安住當下，讓幸福永續。法鼓文理學院順此因緣，與日本排名前三的東北大學合作，於9月8日在法鼓文理學院共同舉辦「高齡社會的永續幸福國際研討會」。

本研討會分別邀請服務於美國醫學領域排名第一的哈佛醫學院盧春玲教授、日本東北大學大學院經濟研究科（經濟學院）高齡經濟社會研究中心的吉田浩教授、日本國立一橋大學社會科學高等研究院之陳鳳明教授、榮獲台灣心理治療與心理衛生終生成就獎的法鼓文理學院生命教育學系楊蓓主任、專研幸福經濟學與高齡經濟學之成功大學與法鼓文理學院許永河教授，以及長期研究健康與長期照顧政策之法鼓文理學院教研長葉玲玲教授等專家學者，以跨國和跨領域的面向，針對當代社會所面對的高齡化問題及永續發展挑戰，分別就各自的專業，發表重要研究成果。

研討會上午議程探討少年、高齡者與照顧者的身心健康照護與幸福；下午議程則分別從生理健康、經濟收入和信仰對幸福感的決定進行探討，以及以高齡化社會使用財政政策鼓勵生育和激勵生產力為手段，對經濟成長和跨世代福祉的影響進行討論。

綜合而言，本研討會所探討議題涵蓋不同人生階段與身分，研究場域包括台灣、日本和西太平洋國家，跨國重要學者齊聚一堂，共同激盪、提出政策建議，也為您我人生的永續幸福提出解方，歡迎大眾親臨現場或線上參與。

研討會開始將邀請法鼓文理學院校長陳定銘教授及東北大學吉田浩教授分別代表雙方學校致開幕賀詞，隨後進行雙邊學術交流備忘錄與學生交換備忘錄的官方交換儀式，由法鼓文理學院副校長果鏡法師與吉田浩教授代表雙方進行交換儀式，並由與會大眾作見證。之後即依議程進行五篇論文的發表及討論。

本研討會是法鼓文理學院與日本東北大學研究交流合作的開端，法鼓山方丈果暉法師對此非常重視，特別接見與會學者貴賓。與會學者服務之大學中，法鼓文理學院是心靈環保教育的重鎮，哈佛醫學院是世界醫學領域翹楚，東北大學則是日本學術地位前三名大學，也是英國泰晤士高等教育2025年評比日本排名第一的大學。國立一橋大學則以人文社會科學的研究而著稱。

本研討會同時開放實體與線上參加，免費報名，現場參加者提供免費蔬食餐盒，敬邀十方菩薩雲來集。會議日期時間為9月8日09:00-16:00，地點為法鼓文理學院綜合大樓GC003大講堂（新北市金山區西湖里法鼓路700號），線上同步進行。報名連結及QR code：https://forms.gle/TwuucqbqBGnWzBX99

日本 醫學院

延伸閱讀

逼宮石破茂？日本自民黨是否提前改選總裁 9月8日見分曉

手滑沒救了？LINE訊息收回時限「縮短剩1小時」 2國開第一槍實施

農業部表揚模範漁民！資深海女李美金成潮間帶達人 任大學講師教漁撈

日本飲料特別吸引人？ 一票人點頭：看到販賣機就想買

相關新聞

牆壁發霉、家具生鏽還有神祕怪客傳說 政大宿舍被酸像恐怖片片場

開學季將到，不少大學生搬進學校宿舍，其中國立政治大學的宿舍引起網路討論。近日在社群上，有在校生分享宿舍現況，形容環境破舊到像「都市叢林求生體驗營」，牆壁滿是霉斑、鐵櫃生鏽宛如恐怖片片場...

政大宿舍分房看興趣？學弟填「水上芭蕾」真同房 校方曝分配機制

許多學生離鄉背井讀大學，會申請學校住宿來省錢。近日一名網友分享，政治大學宿舍分配其中一項竟是參考「興趣」，於是親自抱著實驗精神...

高齡社會如何永續幸福 法鼓文理學院與日本東北大學合作研討

人人希望擁有幸福，隨著人類壽命增長、高齡化社會來臨，人們需要探索如何關照身心、安住當下，讓幸福永續。法鼓文理學院順此因緣...

堪比高級青旅！逢甲宿舍爆紅「蔡英文也發文說去過」 網嗨：總統級開箱

9月開學季，有新生近日在網上分享搬進大學宿舍的照片，讓逢甲宿舍爆紅。前總統蔡英文今天在社群平台Threads分享開箱照片...

他疑惑「大學生零用錢15K不夠用？」 網揭關鍵：不能拿自身幾年前比

你會給小孩多少零用錢？一名網友分享，近期跟朋友聊天，發現很多大學生覺得零用錢至少要1萬5才夠，但自己以前拿7千就覺得很夠用，好奇是因物價上漲，還是爸媽現在太寵小孩？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

赴日動物病院實習！嘉義大學獸醫生觀摩海豚健檢、心臟超音波

嘉義大學獸醫系學生林婕宜今年暑假前往日本神奈川縣鎌倉市一家動物病院臨床實習，並到當地水族館觀摩海豚健檢與心臟超音波，獲得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。