高齡社會如何永續幸福 法鼓文理學院與日本東北大學合作研討

人人希望擁有幸福，隨著人類壽命增長、高齡化社會來臨，人們需要探索如何關照身心、安住當下，讓幸福永續。法鼓文理學院順此因緣，與日本排名前三的東北大學合作，於9月8日在法鼓文理學院共同舉辦「高齡社會的永續幸福國際研討會」。

本研討會分別邀請服務於美國醫學領域排名第一的哈佛醫學院盧春玲教授、日本東北大學大學院經濟研究科（經濟學院）高齡經濟社會研究中心的吉田浩教授、日本國立一橋大學社會科學高等研究院之陳鳳明教授、榮獲台灣心理治療與心理衛生終生成就獎的法鼓文理學院生命教育學系楊蓓主任、專研幸福經濟學與高齡經濟學之成功大學與法鼓文理學院許永河教授，以及長期研究健康與長期照顧政策之法鼓文理學院教研長葉玲玲教授等專家學者，以跨國和跨領域的面向，針對當代社會所面對的高齡化問題及永續發展挑戰，分別就各自的專業，發表重要研究成果。

研討會上午議程探討少年、高齡者與照顧者的身心健康照護與幸福；下午議程則分別從生理健康、經濟收入和信仰對幸福感的決定進行探討，以及以高齡化社會使用財政政策鼓勵生育和激勵生產力為手段，對經濟成長和跨世代福祉的影響進行討論。

綜合而言，本研討會所探討議題涵蓋不同人生階段與身分，研究場域包括台灣、日本和西太平洋國家，跨國重要學者齊聚一堂，共同激盪、提出政策建議，也為您我人生的永續幸福提出解方，歡迎大眾親臨現場或線上參與。

研討會開始將邀請法鼓文理學院校長陳定銘教授及東北大學吉田浩教授分別代表雙方學校致開幕賀詞，隨後進行雙邊學術交流備忘錄與學生交換備忘錄的官方交換儀式，由法鼓文理學院副校長果鏡法師與吉田浩教授代表雙方進行交換儀式，並由與會大眾作見證。之後即依議程進行五篇論文的發表及討論。

本研討會是法鼓文理學院與日本東北大學研究交流合作的開端，法鼓山方丈果暉法師對此非常重視，特別接見與會學者貴賓。與會學者服務之大學中，法鼓文理學院是心靈環保教育的重鎮，哈佛醫學院是世界醫學領域翹楚，東北大學則是日本學術地位前三名大學，也是英國泰晤士高等教育2025年評比日本排名第一的大學。國立一橋大學則以人文社會科學的研究而著稱。

本研討會同時開放實體與線上參加，免費報名，現場參加者提供免費蔬食餐盒，敬邀十方菩薩雲來集。會議日期時間為9月8日09:00-16:00，地點為法鼓文理學院綜合大樓GC003大講堂（新北市金山區西湖里法鼓路700號），線上同步進行。報名連結及QR code：https://forms.gle/TwuucqbqBGnWzBX99

