線上文化工作坊連結世界 弘光科大展現跨國教育力

中央社／ 台中3日電

弘光科技大學國際溝通英語系助理教授應芳瑜暑假期間與來自美國、捷克實習生，透過異國文化體驗線上工作坊與國內外學員交流，執行成效獲李國鼎科技發展基金會肯定。

弘光科大今天發布新聞稿說明，應芳瑜參與國科會114年「外籍高階人才來臺實習試辦專案」，暑假期間和2名分別來自美國、捷克實習生，透過異國文化體驗線上工作坊，與台灣及世界各國學員進行交流，成效獲得李國鼎科技發展基金會肯定，並於2日下午到校進行訪談。

應芳瑜指出，向國科會申請這個專案計畫，從6月開始和實習生，一起執行每星期辦理的異國文化體驗線上工作坊，她本身收獲及學習很多，也很高興3個月以來的執行成效，被李國鼎科技發展基金會看見。

應芳瑜表示，這項試辦專案，向世界各國徵求有意願來台實習的高階人才，收到75名來自各國實習生申請，她依據計畫需求篩選出2名適合的實習生，分別來自美國北喬治亞大學及捷克馬薩里克大學。

2名實習生分別自6月起及8月起來台實習，應芳瑜說，2名實習生皆具備豐富的海外交流經驗，不僅展現出優良的文化素養與清晰的表達能力，更以高度的專業態度準備資料。在線上工作坊中，他們分享各自國家的文化特色，內容充實並兼具啟發性，獲得國內外自由參與的與會人士廣泛共鳴與迴響，充分展現跨文化交流的價值與影響力。

弘光科大表示，其中捷克實習生16歲時曾透過國際扶輪社到新竹接待家庭中住了1個月，還取了個中文名字「范忠昱」。回到捷克後，更加認真學習中文，因為對於世界各國之間的互動關係、歷史有興趣，大學選擇就讀國際關係系。由於有朋友目前在台灣師範大學念書，所以選擇來台實習，並很高興能夠參與這個工作坊，向世界各國人士介紹捷克文化。

