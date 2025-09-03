政大宿舍分房看興趣？學弟填「水上芭蕾」真同房 校方曝分配機制

許多學生離鄉背井讀大學，會申請學校住宿來省錢。近日一名網友分享，政治大學宿舍分配其中一項竟是參考「興趣」，於是抱著實驗精神，請2個學弟都填水上芭蕾，最後結果曝光，引起不少校友來朝聖。

該名網友在Threads上分享，自己剛入學政大時，校方會要求學生填寫包括「個人興趣」的基本資料，後來發現，學校似乎是拿這作為宿舍分配的依據。他接著舉例，若填寫「籃球」、「羽球」等運動項目，很可能會被分配到高樓層宿舍，若兩人同時填寫「皮拉提斯」等較小眾的運動，則很可能分配到同間宿舍。

原po回憶，當年秉持實驗精神，請兩個竹中考到政大的學弟同時填寫「水上芭蕾」，結果兩人果真被分配到頂樓的同間宿舍。當時原po跟室友同時寫了「睡覺」，沒想到相處下來發現真的蠻合得來，即使畢業將近十年，對方現在也已經在荷蘭長居，但仍保持著緊密的聯絡，看來這種分法還是有一定道理存在。

文章曝光，讓不少校友回憶起當年，「大一填喜歡音樂，結果宿舍四個人，一個人純聽西洋樂，一個在管弦樂團，一個喜歡搖滾樂，我是K-pop人+喜歡聽嘻哈饒舌，最後四個人完全玩不到一起，也是很有趣」、「當年跟朋友一個寫煮義大利麵，一個寫吃義大利麵，結果被分到對面房間」、「現在還這樣分嗎？我寫興趣是閱讀被分到二樓，我有同學寫喜歡散步被分到五樓」。

根據《三立新聞網》報導，政治大學澄清，宿舍分配是透過「亂數系統」進行，主要參考籤號與就寢時間，興趣僅作為輔助參考。校方強調，這麼做是希望一方面兼顧學生的作息習慣，另方面也讓大家有更多機會與不同科系的同學互動，拓展人際交流。

商品推薦