黑天鵝叼畢業證書後 中興大學新訓加碼人鵝相處術

中央社／ 台中2日電

國立中興大學日前有學生畢業證書遭黑天鵝叼走，1至3日舉辦新生訓練，訓練團隊先在網路上傳承和校內鴨鵝相處之道，隊輔手冊更列出「新生抓鵝」、「鵝追人」注意事項，趣味十足。

中興大學校內的中興湖生態豐富，還有40多隻鴨子與天鵝。日前一名大四畢業生想在湖畔自拍，未料，被身後一隻黑天鵝突襲，叼走畢業證書，好在畢業生身手矯捷，最後順利將畢業證書奪回，趣事也在網路引發討論。

中興大學1日至3日舉辦新生訓練「興鮮人成長營」，以營隊模式，由學長姐自組「興鮮人」團隊規劃迎新活動，以分組團康、校園闖關方式，帶領新生進行校園巡禮，從遊戲中了解學校各教學大樓的地理位置及生態環境。

「興鮮人」團隊也在網路上提供大一生入校須知，發文提到，「進大學前先認識同學？不急！先認識一定會陪伴你大學4年，真正的學長姐，『興大第一門迎新課：路霸中興鵝與鴨霸們』」文中更提到，在中興大學中，行人排第二大，鴨霸與鵝霸才是最大，幸運的話也可能見證牠們的誕生。

有趣的是，新生訓練的隊輔手冊中，除列出多項新生可能遇到的事情，例如不參與活動或是遲到等，其中「新生抓鵝」、「鵝追人」的注意事項特別吸睛。

中興大學透過文字稿回覆，在歷屆傳承的隊輔手冊中，列出突發狀況與處理方式，也把鵝（或其他動物）追人、新生抓鵝等情況納入，校園巡禮時，隊輔也會向新生宣傳和平與鵝鴨共處之道。

中興大學提到，中興湖位處校園中央，興大學生大部分對於湖畔成群的鵝鴨都相當習以為常，知道如何與牠們相處，包含不餵食、不過於靠近、不抱抓小動物，鵝鴨並不會攻擊人，若遇牠們以嘴啄人，則建議快步離開，保持一定距離觀賞。

牆壁發霉、家具生鏽還有神祕怪客傳說 政大宿舍被酸像恐怖片片場

開學季將到，不少大學生搬進學校宿舍，其中國立政治大學的宿舍引起網路討論。近日在社群上，有在校生分享宿舍現況，形容環境破舊到像「都市叢林求生體驗營」，牆壁滿是霉斑、鐵櫃生鏽宛如恐怖片片場...

堪比高級青旅！逢甲宿舍爆紅「蔡英文也發文說去過」 網嗨：總統級開箱

9月開學季，有新生近日在網上分享搬進大學宿舍的照片，讓逢甲宿舍爆紅。前總統蔡英文今天在社群平台Threads分享開箱照片...

他疑惑「大學生零用錢15K不夠用？」 網揭關鍵：不能拿自身幾年前比

你會給小孩多少零用錢？一名網友分享，近期跟朋友聊天，發現很多大學生覺得零用錢至少要1萬5才夠，但自己以前拿7千就覺得很夠用，好奇是因物價上漲，還是爸媽現在太寵小孩？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

赴日動物病院實習！嘉義大學獸醫生觀摩海豚健檢、心臟超音波

嘉義大學獸醫系學生林婕宜今年暑假前往日本神奈川縣鎌倉市一家動物病院臨床實習，並到當地水族館觀摩海豚健檢與心臟超音波，獲得...

《願祢受讚頌》10周年慶典 台灣天主教主教團與靜宜大學攜手

教宗方濟各2015年頒布《願祢受讚頌》通諭，今年適逢十周年！通諭提醒世人「萬物相互關聯」，呼籲以良知與具體作為回應生態危...

實踐大學攜手韓方營運世宗學堂 9月起開設韓語、文化課程

實踐大學與韓國德成女子大學合作運營「台北2世宗學堂」，計畫自今年9月起，陸續推出多樣化的韓語課程、韓國文化專題講座，以及...

