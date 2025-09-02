黑天鵝叼畢業證書後 中興大學新訓加碼人鵝相處術

國立中興大學日前有學生畢業證書遭黑天鵝叼走，1至3日舉辦新生訓練，訓練團隊先在網路上傳承和校內鴨鵝相處之道，隊輔手冊更列出「新生抓鵝」、「鵝追人」注意事項，趣味十足。

中興大學校內的中興湖生態豐富，還有40多隻鴨子與天鵝。日前一名大四畢業生想在湖畔自拍，未料，被身後一隻黑天鵝突襲，叼走畢業證書，好在畢業生身手矯捷，最後順利將畢業證書奪回，趣事也在網路引發討論。

中興大學1日至3日舉辦新生訓練「興鮮人成長營」，以營隊模式，由學長姐自組「興鮮人」團隊規劃迎新活動，以分組團康、校園闖關方式，帶領新生進行校園巡禮，從遊戲中了解學校各教學大樓的地理位置及生態環境。

「興鮮人」團隊也在網路上提供大一生入校須知，發文提到，「進大學前先認識同學？不急！先認識一定會陪伴你大學4年，真正的學長姐，『興大第一門迎新課：路霸中興鵝與鴨霸們』」文中更提到，在中興大學中，行人排第二大，鴨霸與鵝霸才是最大，幸運的話也可能見證牠們的誕生。

有趣的是，新生訓練的隊輔手冊中，除列出多項新生可能遇到的事情，例如不參與活動或是遲到等，其中「新生抓鵝」、「鵝追人」的注意事項特別吸睛。

中興大學透過文字稿回覆，在歷屆傳承的隊輔手冊中，列出突發狀況與處理方式，也把鵝（或其他動物）追人、新生抓鵝等情況納入，校園巡禮時，隊輔也會向新生宣傳和平與鵝鴨共處之道。

中興大學提到，中興湖位處校園中央，興大學生大部分對於湖畔成群的鵝鴨都相當習以為常，知道如何與牠們相處，包含不餵食、不過於靠近、不抱抓小動物，鵝鴨並不會攻擊人，若遇牠們以嘴啄人，則建議快步離開，保持一定距離觀賞。

