堪比高級青旅！逢甲宿舍爆紅「蔡英文也發文說去過」 網嗨：總統級開箱
9月開學季，有新生近日在網上分享搬進大學宿舍的照片，讓逢甲宿舍爆紅。前總統蔡英文今天在社群平台Threads分享開箱照片說「我也去過」，她並說，年輕人是台灣未來的希望，將國家資源投入在年輕人身上是政府一直在做的事。
蔡英文說，她當總統的時候，為了讓學生們擁有更優質的住宿環境，在2019年時，投入了5年新台幣50億元的預算，啟動4項補助，其中一項就是補助學校新建、整建校內宿舍貸款利息。
她說，後續幾年，政府還投入了年輕人的「租金補貼」，總統賴清德為了縮小公私立大學學費的差距，實現教育平權，也推動了「私立大學學費補助」，讓就讀私立大學的學生可以減免學雜費3萬5000元。
蔡英文表示，年輕人是台灣未來的希望，將國家資源投入在年輕人身上，讓大學生住得更舒適，讓年輕人活得更自在，是政府在過去、現在一直在做的事情。
蔡英文說，逢甲大學的宿舍，高級感直接拉滿，環境也不會輸給文創青旅。有家庭式的宿舍，還有客廳、廚房，她並希望住進宿舍的學生們可以在她的串文下，留下開箱文，分享喜悅；有網友留言「這根本是總統級開箱」。
逢甲大學宿舍爆紅！網驚呼「根本高級青旅」價格曝光 最便宜月租不到4千
國教院調查：九年級學生近七成使用過生成式AI 過半學校開始教AI
與學生並肩作戰！ 北一女校長開學日宣布參加明年學測：勿自我設限
開學日展奇招！建中校長上演「硬幣穿紙」魔術秀 盼學生心想事成
女大生生活費比姊姊多3千…爸媽要求列預算 網見清單：太克難
