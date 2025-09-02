快訊

彭振聲詰問完無串證可能…柯文哲可望交保或延押？北院9月4日開訊問庭

檢查車輛出意外！十軍團士官手指遭風扇切斷 送醫「無法接回」

驚悚畫面曝光！國1南下3車追撞 1車起火駕駛燒成焦屍

堪比高級青旅！逢甲宿舍爆紅「蔡英文也發文說去過」 網嗨：總統級開箱

中央社／ 台北2日電
圖／截自蔡英文Threads
圖／截自蔡英文Threads

9月開學季，有新生近日在網上分享搬進大學宿舍的照片，讓逢甲宿舍爆紅。前總統蔡英文今天在社群平台Threads分享開箱照片說「我也去過」，她並說，年輕人是台灣未來的希望，將國家資源投入在年輕人身上是政府一直在做的事。

蔡英文說，她當總統的時候，為了讓學生們擁有更優質的住宿環境，在2019年時，投入了5年新台幣50億元的預算，啟動4項補助，其中一項就是補助學校新建、整建校內宿舍貸款利息。

她說，後續幾年，政府還投入了年輕人的「租金補貼」，總統賴清德為了縮小公私立大學學費的差距，實現教育平權，也推動了「私立大學學費補助」，讓就讀私立大學的學生可以減免學雜費3萬5000元。

蔡英文表示，年輕人是台灣未來的希望，將國家資源投入在年輕人身上，讓大學生住得更舒適，讓年輕人活得更自在，是政府在過去、現在一直在做的事情。

蔡英文說，逢甲大學的宿舍，高級感直接拉滿，環境也不會輸給文創青旅。有家庭式的宿舍，還有客廳、廚房，她並希望住進宿舍的學生們可以在她的串文下，留下開箱文，分享喜悅；有網友留言「這根本是總統級開箱」。

圖／截自蔡英文Threads
圖／截自蔡英文Threads

編輯推薦

由 蔡英文 發佈
在 Threads 查看

宿舍 Threads 蔡英文 年輕人 逢甲大學

延伸閱讀

新聞眼／迎國際變局…國安人事布局 年輕有餘 經驗待磨

【重磅快評】盧秀燕不是藍版蔡英文 蘇蔡心結是國民黨前車之鑑

批「惡罷鐵三角」不走 羅智強：內閣走馬燈式人事有何意義？

AIT藍綠兩邊押寶！邱毅爆內幕：賴清德慌了 恨死蔡英文也得求援

相關新聞

牆壁發霉、家具生鏽還有神祕怪客傳說 政大宿舍被酸像恐怖片片場

開學季將到，不少大學生搬進學校宿舍，其中國立政治大學的宿舍引起網路討論。近日在社群上，有在校生分享宿舍現況，形容環境破舊到像「都市叢林求生體驗營」，牆壁滿是霉斑、鐵櫃生鏽宛如恐怖片片場...

堪比高級青旅！逢甲宿舍爆紅「蔡英文也發文說去過」 網嗨：總統級開箱

9月開學季，有新生近日在網上分享搬進大學宿舍的照片，讓逢甲宿舍爆紅。前總統蔡英文今天在社群平台Threads分享開箱照片...

他疑惑「大學生零用錢15K不夠用？」 網揭關鍵：不能拿自身幾年前比

你會給小孩多少零用錢？一名網友分享，近期跟朋友聊天，發現很多大學生覺得零用錢至少要1萬5才夠，但自己以前拿7千就覺得很夠用，好奇是因物價上漲，還是爸媽現在太寵小孩？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

赴日動物病院實習！嘉義大學獸醫生觀摩海豚健檢、心臟超音波

嘉義大學獸醫系學生林婕宜今年暑假前往日本神奈川縣鎌倉市一家動物病院臨床實習，並到當地水族館觀摩海豚健檢與心臟超音波，獲得...

《願祢受讚頌》10周年慶典 台灣天主教主教團與靜宜大學攜手

教宗方濟各2015年頒布《願祢受讚頌》通諭，今年適逢十周年！通諭提醒世人「萬物相互關聯」，呼籲以良知與具體作為回應生態危...

實踐大學攜手韓方營運世宗學堂 9月起開設韓語、文化課程

實踐大學與韓國德成女子大學合作運營「台北2世宗學堂」，計畫自今年9月起，陸續推出多樣化的韓語課程、韓國文化專題講座，以及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。