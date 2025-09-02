堪比高級青旅！逢甲宿舍爆紅「蔡英文也發文說去過」 網嗨：總統級開箱

9月開學季，有新生近日在網上分享搬進大學宿舍的照片，讓逢甲宿舍爆紅。前總統蔡英文今天在社群平台Threads分享開箱照片說「我也去過」，她並說，年輕人是台灣未來的希望，將國家資源投入在年輕人身上是政府一直在做的事。

蔡英文說，她當總統的時候，為了讓學生們擁有更優質的住宿環境，在2019年時，投入了5年新台幣50億元的預算，啟動4項補助，其中一項就是補助學校新建、整建校內宿舍貸款利息。

她說，後續幾年，政府還投入了年輕人的「租金補貼」，總統賴清德為了縮小公私立大學學費的差距，實現教育平權，也推動了「私立大學學費補助」，讓就讀私立大學的學生可以減免學雜費3萬5000元。

蔡英文表示，年輕人是台灣未來的希望，將國家資源投入在年輕人身上，讓大學生住得更舒適，讓年輕人活得更自在，是政府在過去、現在一直在做的事情。

蔡英文說，逢甲大學的宿舍，高級感直接拉滿，環境也不會輸給文創青旅。有家庭式的宿舍，還有客廳、廚房，她並希望住進宿舍的學生們可以在她的串文下，留下開箱文，分享喜悅；有網友留言「這根本是總統級開箱」。

圖／截自蔡英文Threads

