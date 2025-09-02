快訊

赴日動物病院實習！嘉義大學獸醫生觀摩海豚健檢、心臟超音波

中央社／ 嘉義市2日電
嘉義大學獸醫系學生林婕宜（左）暑假赴日本神奈川縣鎌倉市的動物醫院臨床實習，與院內人員開心合影。圖／嘉義大學提供（中央社）
嘉義大學獸醫系學生林婕宜今年暑假前往日本神奈川縣鎌倉市一家動物病院臨床實習，並到當地水族館觀摩海豚健檢與心臟超音波，獲得難得的跨領域經驗。

嘉大今天發布新聞稿表示，獸醫系學生在三年級升四年級的暑假，須至校外進行至少160小時臨床實習，增加臨床實務經驗。學生林婕宜在獸醫系教授張耿瑞引薦，以及教育部「學海築夢計畫」支持下，暑假前往日本神奈川縣鎌倉市一家動物病院展開海外研修。

嘉大表示，林婕宜在日本動物病院除協助包藥，也學習操作超音波與裂隙燈檢查，還參訪當地大學，並於水族館觀摩海豚健檢與心臟超音波，獲得難得的跨領域經驗。

嘉大說，研修過程中，林婕宜不僅熟悉營養學，也能操作檢驗儀器，並協助抽血；此外，也參與亞洲中獸醫學會舉辦的針灸與寵物按摩課程，見識犬用針灸圖譜及淋巴按摩教材。

林婕宜表示，這次海外實習不僅提升獸醫專業技能與日語能力，更拓展國際視野，感謝教育部「學海築夢計畫」的補助，促成寶貴的國際交流與臨床實習經驗。

張耿瑞表示，日本在亞洲的獸醫產業具舉足輕重地位，無論臨床技術或產業規模，皆較台灣成熟。因應國際化發展，嘉大獸醫系每年皆積極爭取教育部「學海築夢計畫」補助，鼓勵學生赴日實習，並將新的啟發帶回台灣。

嘉義大學獸醫系學生暑假到日本的動物醫院臨床實習，還前往當地水族館觀摩海豚健檢與心臟超音波，獲得難得的跨領域經驗。圖／嘉義大學提供（中央社）
