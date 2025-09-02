《願祢受讚頌》10周年慶典 台灣天主教主教團與靜宜大學攜手

教宗方濟各2015年頒布《願祢受讚頌》通諭，今年適逢十周年！通諭提醒世人「萬物相互關聯」，呼籲以良知與具體作為回應生態危機，守護共同家園。台灣天主教主教團全人發展委員會生態關懷組與靜宜大學攜手舉辦「《願祢受讚頌》十周年聯合感恩彌撒暨慶祝活動」，展現維護地球家園的使命與決心。

活動透過專題講座、七教區聯合感恩彌撒、簽署生態行動承諾書及植樹行動，以「希望的朝聖者」，展現維護地球家園的使命與決心。

台中教區主教、台灣主教團全人發展委員會生態關懷組主任委員蘇耀文表示，在感恩慶祝《願祢受讚頌》十周年的同時，也是迎接 2025 年「受造節」的開始。通諭的宗旨在於喚醒良知，省思人與大地的關係，提醒個人、家庭、教會與國家都應共同承擔使命。他強調「代際責任」，保護地球不僅為今日，更是為子孫後代；也推動跨宗教、跨文化與跨國界合作，共建永續世界。

蘇耀文主教期勉大家在日常生活實踐簡樸、避免浪費，在社區推動環保，為弱勢與貧困者發聲，讓祈禱成為推動的力量。他邀請更多人簽署生態行動承諾書。靜宜大學也準備原生樹種，號召社區共同植樹，作為「生生不息」的具體見證。

蘇耀文主教回顧，通諭發表後，全台首創的靜宜大學生態學系第一時間舉辦研討會，推廣通諭精神。近20年來，該學系已培育大批校友，活躍於環保、永續與科技等領域，並成為企業推動淨零轉型的專業人才，展現教育成果與社會影響力。

靜宜校長林思伶表示，學校自創校以來秉持「進德修業」校訓，積極回應《願祢受讚頌》精神，並結合永續發展目標（SDGs），推動再生能源與綠色交通，透過 USR計畫走入社區，推廣環境保育與弱勢關懷，培養師生的生態意識，落實「9R」綠色生活。這些努力已獲國際肯定，在2025年《泰晤士高等教育影響力排名》中，「優質教育」與「減少不平等」兩項指標榮獲全台第一；「永續城市與社區」更名列全球第 28、全台第二。

教廷駐華代辦馬德範蒙席在致詞中強調，《願祢受讚頌》呼籲世人以具體行動回應當前的多重危機，生態危機的核心更是一場道德的挑戰。他闡述「整體生態」理念，認為自然與人類必須緊密相連，方能推動公共利益。

天主教修會會長聯合會全人發展組執行秘書韋薇修女以「願祢受讚頌通諭十周年：在台灣的回顧與展望」為題發表演講。她說十年來，台灣教會推動靈修講座、節能減碳、資源回收與生態教育等，並逐步將信仰落實於具體作為。她分享「願祢受讚頌行動平台」的七大目標，包括回應大地的呼喊、傾聽窮人的吶喊、推動生態經濟、實踐簡樸生活、深化生態教育、建立靈修團體承諾，及強化參與式實踐，期能以新的生活方式回應全球性的危機。

活動中舉行「七教區聯合感恩彌撒」，由蘇耀文主教主禮，主教團主席李克勉、副主席鍾安住、劉振忠、黃敏正、趙永吉、劉丹桂等主教，教廷代辦馬德範蒙席及各教區神父等22位神長共祭，現場莊嚴隆重。隨後，與會者共同簽署「生態行動承諾書」，合力種下象徵希望與行動的香樹蘭，展現信仰與生態同行的決心。 教宗方濟各於 2015 年頒布《願祢受讚頌》通諭，今年適逢十周年。圖／靜宜大學提供 天主教修會會長聯合會全人發展組執行秘書韋薇修女以「願祢受讚頌通諭十周年：在台灣的回顧與展望」為題發表演講。圖／靜宜大學提供 與會者簽署「生態行動承諾書」，並合力種下象徵希望與行動的香樹蘭，展現信仰與生態同行的決心。圖／靜宜大學提供 台灣天主教主教團與靜宜大學合辦《願祢受讚頌》十周年慶典，聚焦永續SDGs。圖／靜宜大學提供 「七教區聯合感恩彌撒」由蘇耀文主教主禮，現場莊嚴隆重。圖／靜宜大學提供

