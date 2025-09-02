聽新聞
實踐大學攜手韓方營運世宗學堂 9月起開設韓語、文化課程
實踐大學與韓國德成女子大學合作運營「台北2世宗學堂」，計畫自今年9月起，陸續推出多樣化的韓語課程、韓國文化專題講座，以及韓國文化一日體驗班，攜手韓國推動韓語教育與文化交流。
世宗學堂全稱「世宗學堂財團」，是由韓國政府於2007年創立的全球性韓語教育推廣機構，名稱源自於創製韓文字母的世宗大王。世宗學堂至今已在世界多地落腳，為韓語學習與韓國文化推廣的重要平台。
今年新增的世宗學堂據點共計11處，分布於9個國家，包含埃及、烏茲別克、菲律賓、德國、義大利等國。
實踐大學表示，台北2世宗學堂將與韓國德成女子大學合作運營，計畫自9月起，推出多樣化的韓語課程、韓國文化專題講座，以及韓國文化一日體驗班，課程設計將兼具實用性與娛樂性，學員無需出國，即能沉浸式體驗韓國文化。另外，學堂同時也將推出多項優惠方案與活動，讓學員在學習之餘，享受探索文化的樂趣。
實踐大學國際暨兩岸事務副校長郭壽旺表示，實踐大學在競爭激烈的公開招募中脫穎而出，成為韓國政府支持的世宗學堂營運機構，未來將全力打造更完善的教育基礎環境，提供系統化的課程與資源，支持台北及新北地區對韓語學習的需求，同時深化台韓之間的文化交流。
