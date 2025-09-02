二戰勝利80年 清華捷英文物館獲贈受降影像史料
國立清華大學捷英文物館今天獲捐1945年日本在美國戰艦上簽署「降伏文書」的受降影像，以及當時盟軍最高統帥麥克阿瑟致詞的場景，帶民眾透過文物與歷史連結。
清華大學捷英文物館今天舉辦文物捐贈儀式，清華通識中心客座教授谷川雅夫、楊儒賓伉儷、清華中文系退休教授方聖平、王震夷、林恒沂及林春沂等捐贈人共同出席。
楊儒賓伉儷與方聖平共同捐贈20幀影像，1945年9月2日東京灣受降典禮，包括中華民國代表徐永昌上將簽署「降伏文書」與盟軍最高統帥麥克阿瑟致詞的場景。
方聖平指出，希望此次捐贈，讓這批影像能被看見，與大家一起紀念80年前歷史性的勝利時刻。
谷川雅夫捐贈湯川秀樹及京都學派相關文物68件，他致詞時表示，湯川秀樹一生不僅有傑出的科學成就，也持續創作和歌，展現人文關懷。他期望這批捐贈能更豐富館藏，讓東亞文化的脈絡更為充實。
王震夷說，他捐贈祖父王維翰留下的戰後文獻16件，雖只是抗日紀錄的滄海一粟，但藉由清華的學術傳統，將能成為研究的重要材料，「文物的捐贈不是物的交付，更是心意的傳承。」
林恒沂、林春沂捐贈父親林森杰的未刊日文手稿。林春沂回憶，父親生前希望研究成果能夠分享，如今手稿入藏清華並可望數位化，相信父親在天之靈也會感到欣慰。
清華大學副校長呂平江代表校方致贈感謝狀，他表示，今天能見證多方慷慨捐贈，意義深遠，這些典藏不僅是家族與個人的珍貴記憶，更是清華與台灣社會的共同資產。
清大表示，捷英文物館目前已收藏近4000件文物，即日起至11月28日，在清華大學旺宏館1樓文物館展覽廳展出「捷英蒔光」第二期特展與「乙未中的竹塹」巡迴展第三站，盼藉此活動深化校園與社會的歷史對話。
