實踐攜韓大學設立台北2世宗學堂 9月開韓語課

實踐大學將與韓國德成女子大學合作運營「台北2世宗學堂」，預計自9月起推出韓語課程、韓國文化專題講座及一日體驗班，開啟台韓跨國教育合作新篇章。

實踐大學今天發布新聞稿指出，世宗學堂財團是由韓國政府於2007年創立的全球性韓語教育推廣機構，至今已在世界多地落腳，成為韓語學習與韓國文化推廣的重要平台；今年新增的世宗學堂據點共11處，分布於菲律賓、德國、義大利等9個國家。

實踐大學提到，韓國文化體育觀光部及世宗學堂財團主辦「2025年世宗學堂指定公開招募」，實踐大學獲評審一致性支持取得營運資格，將於台北成立並經營「台北2世宗學堂」，這是學校國際交流發展的重要里程碑，也代表台灣在全球韓語教育版圖中的重要一席之地。

台北2世宗學堂將由實踐大學與韓國德成女子大學合作運營，計畫自今年9月起，陸續推出多樣化的韓語課程、韓國文化專題講座、充滿趣味的「韓國文化一日體驗班」，課程設計將兼具實用性與娛樂性，還會推出多項優惠方案，讓學員無需出國，就能沉浸式體驗韓國文化。

實踐大學國際暨兩岸事務副校長兼「台北2世宗學堂」堂長郭壽旺表示，實踐大學能成為韓國政府支持的世宗學堂營運機構，深感榮幸，未來將全力打造更完善的教育環境，提供系統化課程與資源，支持雙北地區對韓語學習的高度需求，深化台韓之間的文化交流與理解。

