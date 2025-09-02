二戰勝利80年 清大捷英文物館獲贈受降影像史料

1945年9月2日日本在美國戰艦密蘇里號上簽署「降伏文書」，象徵二戰結束與對日抗戰勝利，至今滿80周年。清華大學捷英文物館今天舉辦文物捐贈儀式，獲贈重要文物入藏，其中包含清大哲學所特聘講座教授、中研院院士楊儒賓與妻子捐贈的受降影像，帶眾人透過文物與歷史連結。

楊儒賓與妻子、清大中文系退休教授方聖平，共同捐贈20幀影像，完整記錄1945年9月2日東京灣受降典禮，包括中華民國代表徐永昌上將簽署「降伏文書」與盟軍最高統帥麥克阿瑟致詞的場景。

另外，文物館也於今明兩天推出「紀念對日抗戰勝利八十周年展」快閃展，首次公開展出這批受降影像原件。方聖平指出，希望此次捐贈，讓這批影像能被看見，與大家一起紀念80年前歷史性的勝利時刻。

清大指出，此次受贈文物共計105件，其他包含清華通識中心客座教授谷川雅夫捐贈湯川秀樹及京都學派相關文物68件；谷川雅夫說，湯川秀樹一生不僅有傑出的科學成就，也持續創作和歌，展現人文關懷。期望這批捐贈能更豐富館藏，讓東亞文化的脈絡更為充實。

清大副校長呂平江今代表校方致贈感謝狀，他說，文物館自籌備以來凝聚了校友、師生與社會各界的支持，今天能見證多方慷慨捐贈，意義深遠。這些典藏不僅是家族與個人的珍貴記憶，更是清華與台灣社會的共同資產，將為未來的研究與教育奠定基礎。

文物館館長謝小芩表示，此次受贈文物分別來自學者與家族的慷慨捐贈，範疇橫跨學術、政治、家族記憶與國際事件，讓館藏在同一時間獲得不同面向的補充。

謝小芩表示，文物總是帶著動人的故事，為細密的歷史皺褶打下一道光。她舉例，湯川秀樹留下的墨寶「世界は一つ」，讓當今人們得以一窺世界級科學家的生活側面及人文關懷；王維翰家族文物，則填補了文物館「1949渡海」主題的史料。林森杰的日文手稿，則呈現了日本時期一位台灣青年的所思所想，為我們提供了難得的歷史切片。

捷英文物館目前已收藏近4000件文物，正式開館之前，館方透過多檔暖身特展，讓觀眾先睹為快。即日起至11月28日，在清大旺宏館1樓文物館展覽廳，同場展出「捷英蒔光」第二期特展與「乙未中的竹塹」巡迴展第三站。

「捷英蒔光」特展回顧建館歷程與12檔特展、8檔微展的精華，並展出觀眾票選的「作弊小抄」、「禽蟲花卉圖」等人氣展件。「乙未中的竹塹」則由文物館與新竹縣政府文化局聯合策畫，展出姜紹祖題辭的峨眉隆聖宮石楹柱拓本，具體呈現地方抗日記憶，深化校園與社會的歷史對話。 楊儒賓與方聖平夫婦捐贈清大文物館20幀1945年9月2日太平洋盟軍受降儀式影像，見證二戰結束與對日抗戰勝利80周年的歷史時刻。圖/清大提供

商品推薦